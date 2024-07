10/07/2024 economia

Elezioni UK: laburisti vincolati dalle regole fiscali, poca flessibilità di spesa

Batten (Columbia Threadneedle): Nonostante una probabile vittoria laburista, il cambio di governo non porterà a significativi cambiamenti nella spesa pubblica.

Alex Batten, Fixed Income Portfolio Manager di Columbia Threadneedle Investments, si è interrogato sulle prossime elezioni in UK. In vista delle prossime elezioni nel Regno Unito, un'eventuale vittoria del Partito Laburista con un'ampia maggioranza farebbe normalmente presagire un cambiamento significativo nella spesa pubblica. Tuttavia, il governo entrante ha già sottoscritto le regole fiscali attualmente in vigore, il che gli impedirà di incrementare la spesa pubblica, a meno di aumenti delle tasse, anch'essi già esclusi. Di conseguenza, il margine di manovra fiscale sarà estremamente limitato e il risultato più probabile è il mantenimento dello status quo. Questo scenario si discosta dalle aspettative tradizionalmente associate a un governo laburista, noto per la propensione a una maggiore spesa pubblica e a politiche di welfare più generose. L'adesione alle regole fiscali esistenti da parte dei Laburisti potrebbe essere interpretata come un tentativo di rassicurare gli elettori sulla loro responsabilità fiscale e sulla volontà di mantenere la stabilità economica del Paese.



Questa mossa potrebbe anche essere volta a evitare critiche da parte degli avversari politici, che spesso accusano il partito di essere fiscalmente irresponsabile. Alla luce di queste considerazioni, non si prevedono impatti significativi sulle prospettive di crescita economica del Regno Unito, sulla posizione della Bank of England o sulle emissioni di titoli di Stato. Gli investitori e i mercati finanziari potrebbero accogliere positivamente la continuità delle politiche fiscali, riducendo l'incertezza e la volatilità associate a un cambio di governo. Resta da vedere come il Partito Laburista, in caso di vittoria, riuscirà a conciliare le promesse elettorali con i vincoli fiscali esistenti e se sarà in grado di trovare soluzioni innovative per stimolare la crescita economica e affrontare le sfide sociali del Paese, senza ricorrere a un aumento significativo della spesa pubblica.