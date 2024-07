10/07/2024 cover

Andrea Rigamonti (Officine Rigamonti): Innovazione e sostenibilità nel settore idrotermosanitario

Nuove opportunità nel riscaldamento: il sistema che elimina la ruggine e taglia le emissioni

In un'epoca di crescente attenzione alla sostenibilità e all'efficienza energetica, il settore del riscaldamento sta vivendo una vera e propria rivoluzione. Al centro di questa trasformazione troviamo Officine Rigamonti, un'azienda familiare con oltre 70 anni di storia che sta ridefinendo gli standard del settore. Dall'innovativo PTT System che elimina la ruggine negli impianti, alla strategia di espansione internazionale che ha portato i loro prodotti in 62 paesi, l'azienda sta tracciando un percorso verso un futuro più verde e sostenibile.

In questa intervista con Andrea Rigamonti, Sales & Marketing Director di Officine Rigamonti, esploriamo come l'azienda sta affrontando le sfide del mercato moderno, bilanciando tradizione familiare e innovazione tecnologica, e preparandosi per il futuro del riscaldamento green. Scopriamo insieme come un'azienda italiana sta guidando la transizione verso soluzioni più efficienti e rispettose dell'ambiente nel settore idrotermosanitario.



Come è cambiato il mercato e come sono cambiati i prodotti per il riscaldamento negli ultimi decenni?



Siamo presenti sul mercato da oltre 70 anni: ad oggi abbiamo raggiunto 62 paesi in 5 diversi continenti, offrendo soluzioni flessibili e innovative, capaci di rispondere alle esigenze in costante evoluzione dei nostri clienti.



I nostri prodotti hanno un posizionamento high quality level con medium price. Siamo un attore importante nel settore della produzione dei riduttori di pressione e stiamo acquisendo quote nel settore riscaldamento classico; ci stiamo affacciando sul mercato del riscaldamento green (pompe di calore), che sarà la tendenza di mercato dei prossimi anni, con una linea di accessori che comprende valvola antigelo, valvola bypass, defangatore per impianti a pompa di calore, valvola di zona veloce e l'innovativo sistema di distribuzone PTT System.



L'azienda è presente in 62 paesi. Qual è stata la vostra strategia di internazionalizzazione?



L'azienda ha sempre avuto, come tutte le aziende del settore, un profilo internazionale, probabilmente legato alla nascita dei due distretti del valvolame, uno dei quali è il Valsesia/Cusio, di cui facciamo parte. Questo è stato il motivo che ha avviato il processo di internazionalizzazione. Negli ultimi 15 anni, abbiamo investito molto in fiere nazionali, estere e internazionali, oltre ad aver ristrutturato completamente il nostro reparto commerciale, dotandolo di un back office interno capace di gestire l'internazionalità sia dal punto di vista linguistico che tecnico, e di un team di Area Manager focalizzati su specifiche aree di attività.



Questo processo ha richiesto alcuni anni, ma oggi ci permette di avere un reparto commerciale strutturato e in grado di supportare e promuovere l'internazionalizzazione. Ci siamo organizzati al punto che abbiamo un Direttore Commerciale per il mercato francese e un Direttore Commerciale Italia, proprio per definire le strategie nel modo corretto. Inoltre, vi è una forte analisi tecnica del nostro dipartimento R&D riguardo ai prodotti più adatti ai vari mercati nazionali e alle loro certificazioni, poiché nel nostro settore ogni mercato ha le sue peculiarità in termini di installazione e utilizzo dei materiali idraulici.



PTT System sembra essere un prodotto innovativo. Può spiegarci come nasce l'innovazione e quali sfide affrontate in questo processo?



A MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2024, abbiamo presentato in anteprima assoluta il PTT System (Plastic Tech Thermo), una soluzione innovativa e rivoluzionaria iron-free per la distribuzione del fluido termovettore. Questo sistema elimina drasticamente la formazione di particelle ferrose negli impianti tradizionali grazie alla sua realizzazione interamente in tecnopolimeri e leghe di rame, materiali che prevengono la ruggine e migliorano l'efficienza energetica rispetto ai sistemi convenzionali.

PTT System è altamente sostenibile: ogni componente plastica può essere prodotta con tecnopolimeri green, riducendo così l'impatto ambientale sia nella produzione sia nello smaltimento. La produzione di questo tecnopolimero innovativo comporta emissioni di CO2 inferiori del 70-75% rispetto ai tecnopolimeri standard ed è composto al 99% da materiali bio. A differenza dei polimeri tradizionali a base di petrolio, il nostro sistema non solo mantiene, ma migliora l'efficienza energetica. Un ulteriore segno di innovazione è nel nome del prodotto, generato dall'Intelligenza Artificiale sulla base delle sue caratteristiche distintive. Grazie all'attenzione alla sostenibilità, all'uso di tecnologie all'avanguardia e alla scelta di materiali eco-compatibili, il PTT System è stato premiato tra i vincitori degli MCE Excellence Awards - Efficiency & Innovation 4 Transition Goals.



La sostenibilità: come si integra nella vostra strategia di crescita?



Il tema attuale è il Bilancio di Sostenibilità, motivo per l'Azienda sta operando in ambito ESG. I nostri primi investimenti, oltre alla certificazione ISO 14001 che possediamo ormai da alcuni anni, hanno riguardato l'integrazione di fonti rinnovabili nella fornitura e nella produzione interna.



Nell'ambito ESG, stiamo sviluppando nuove politiche in modo graduale nelle varie aree, dalla sostenibilità ambientale a quella sociale.



Quali sono i vostri obiettivi per i prossimi anni e come pensate di raggiungerli?



Il futuro del settore si orienta verso la produzione green di energia anche per l'impiantistica civile, come evidenziato dal Green Deal europeo e dall'Inflation Act americano. Questo trend si manifesta con un incremento degli impianti a pompa di calore (sia ibridi che "puri"), motivo per cui stiamo investendo significativamente nello sviluppo di componentistica per questi sistemi. Il nostro obiettivo è diventare un attore di rilievo in questo settore, rafforzando e consolidando l'identità e la percezione tecnico/professionale del nostro marchio. Non siamo un'Azienda generalista o di largo consumo, ma siamo fortemente orientati alla tecnicità e alla ricerca di soluzioni per i nostri utenti/clienti. Crediamo che questa specializzazione sia una risorsa vincente in un periodo in cui è fortemente richiesta e apprezzata, ma poco offerta.