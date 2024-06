26/06/2024 fare

Ritardi di pagamento in Asia: il settore tessile crolla, ma le imprese sono ottimiste

De Martinis (Coface): è frutto di una situazione economica che impone sfide importanti per la stabilità della regione

L'indagine sul comportamento di pagamento delle imprese in Asia, condotta da Coface tra dicembre 2023 e marzo 2024, fornisce una panoramica sull'evoluzione del comportamento di pagamento e delle pratiche di gestione del credito di circa 2400 imprese della regione Asia-Pacifico. Gli intervistati sono attivi in nuovi mercati (Australia, Cina, Hong Kong SAR, India, Giappone, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia) e 13 settori. Le condizioni di credito globali si stanno inasprendo: i termini di pagamento sono passati da 66 giorni nel 2022 a 64 nel 2023. Allo stesso tempo, la durata dei "ritardi di pagamento" è passata da 67 a 65 giorni. I ritardi di pagamento sono più frequenti (per il 60% delle imprese intervistate nel 2023, contro il 57% nel 2022), ma la loro durata media è passata da 67 a 65 giorni. Anche i ritardi di pagamento prolungati hanno registrato un aumento. I settori del tessile e delle costruzioni sono i più colpiti da questi ritardi.







Ritardi di pagamento: incremento significativo nei settori del tessile e delle costruzioni



La percentuale di imprese intervistate che ha segnalato ritardi di pagamento è passata dal 57% nel 2022 al 60% nel 2023. Cina e Giappone, con condizioni di pagamento più rigide, guidano tale aumento. Tutti gli altri mercati presi in esame hanno registrato una riduzione dei ritardi di pagamento, suggerendo una miglior stabilità finanziaria post-pandemica. La forte concorrenza, il rallentamento della domanda e dei flussi di liquidità e le insolvenze di pagamento dei clienti sono le principali motivazioni all'origine di questi ritardi. I settori del tessile e delle costruzioni hanno registrato l'aumento più forte di ritardi. Il tessile ha dovuto far fronte a costi di produzione più elevati e a una domanda crescente, mentre l'edilizia ha risentito del rallentamento del settore immobiliare cinese e di un contesto di tassi di interesse elevati per la maggior parte dei mercati. Mentre la durata media dei ritardi di pagamento è diminuita da 67 giorni nel 2022 a 65 giorni nel 2023, la maggior parte dei mercati oggetto di analisi ha registrato un aumento.

Australia, Hong Kong e Malesia hanno osservato l'incremento maggiore, solo Cina, Taiwan e Thailandia hanno assistito a un calo. Il Giappone registra i ritardi di pagamento medi più brevi (50 giorni), l'Australia i più alti (83 giorni). La durata dei ritardi di pagamento è aumentata maggiormente nei settori tessile e agroalimentare (11 giorni in entrambi i casi). I settori dell'energia e dei prodotti farmaceutici hanno osservato i cali più significativi, con rispettivamente 11 e 10 giorni. L'edilizia continua a registrare i ritardi di pagamento più lunghi (76 giorni), mentre quello farmaceutico i più brevi (57 giorni). La percentuale di intervistati che ha dichiarato ritardi di pagamento prolungati, superiori al 2% del fatturato annuo, è passata dal 26% nel 2022 al 29% nel 2023. La soglia del 2% rappresenta un rischio importante, dal momento che, secondo l'esperienza di Coface, l'80% di tali ritardi non viene mai onorata. Singapore, Thailandia e Hong Kong sono i principali responsabili dell'aumento dei pagamenti prolungati.

Il tessile resta il settore più colpito da questo fenomeno, con un incremento dal 14% nel 2022 al 40% nel 2023, seguito dalle costruzioni e dalla metallurgia, entrambi del 35%.



Prospettive economiche: ottimismo crescente malgrado i rischi legati alla domanda



Nel 2023, la regione Asia-Pacifico ha conosciuto un miglioramento delle condizioni economiche, grazie alla riapertura delle frontiere in Cina e all'interruzione della politica zero-covid, oltre alla diminuzione dell'inflazione e al rallentamento delle restrizioni delle politiche monetarie a livello globale. Circa la metà degli intervistati (49%) ha segnalato un progresso dell'attività commerciale rispetto al 2022, solo il 20% ha dichiarato un deterioramento dell'attività. Per il 2024, Coface prevede che la Regione manterrà la crescita economica al di sopra del 4%, in linea con il campione di intervistati, di cui il 56% prevede un miglioramento della propria attività commerciale nel 2024, con India e Thailandia le economie più ottimiste. A livello settoriale, commercio al dettaglio e tessile registrano la percentuale più elevata di intervistati che prevede un peggioramento dell'attività, mentre legno, automotive, prodotti farmaceutici e agroalimentare sono i più fiduciosi.