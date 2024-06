19/06/2024 sport

Roma 2024, la città dei campioni: 147 medaglie in palio per gli europei di atletica

La capitale italiana ospiterà dal 7 al 12 giugno i campionati Europei di atletica leggera, con 1600 atleti in gara e 147 medaglie in palio.

Un'edizione importante quella degli Europei di Atletica Leggera a Roma. Il processo di ammodernamento ha riguardato in primo luogo la pista dell'Olimpico e quella dello Stadio dei Marmi, realizzate entrambe dall'azienda italiana Mondo, leader nel mercato globale delle pavimentazioni e attrezzature sportive e "titolare" anche della pista dei prossimi Giochi parigini. Altri interventi di riqualificazione hanno interessato le statue e le tribune dello Stadio dei Marmi, nonché altre aree di training come lo stadio della Farnesina e il "Paolo Rosi". Il budget complessivo per gli interventi collegati agli Europei è stato di circa 24 milioni. A gestire l'organizzazione, insieme alla European Athletics, è stata la Fondazione EuroRoma 2024, partecipata da Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, Regione Lazio, Comune di Roma, Sport e Salute, Coni e Fidal. Il contributo degli stakeholder alla Fondazione è stato di quasi 13 milioni, per un bilancio che alla fine chiuderà in sostanziale pareggio.







I partner dell'evento



A supporto dell'evento si sono aggiunti, in questi mesi, 35 partner. Oltre agli stakeholder istituzionali della Fondazione ( Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute e FIDAL), la manifestazione è sostenuta dai National Partner, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero del Turismo e Italian Trade Agency-ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

A supporto dell'evento ci sono sponsor di primissimo livello, gli Official Partner Spar, Euroins, Le Gruyère, Toyo Tires, Wurth MODYF, i Preferred Supplier Conica e Polanik e il Broadcaster Partner EBUEurovision. Official Partner Unicredit, Fastweb e Frecciarossa, mentre i partner ufficiali sono: Uliveto, Toyota, Net Integratori, Karhu, Humangest, Vivaticket, Coffeecell e XMetaReal, Acea, Aeroporti di Roma e Algida.

"Gli Europei tornano a Roma dopo 50 anni in uno Stadio Olimpico più bello e con lo Stadio dei Marmi rinnovato. Siamo tutti molto eccitati. Questa manifestazione è a livello di un'Olimpiade e il meglio dell'Europa è qui a Roma in questi giorni. Gli atleti sono il nostro patrimonio, seguendo le loro orme stanno crescendo tanti giovani" ha sottolineato il presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024, Stefano Mei.