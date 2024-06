19/06/2024 marketing

L'Italia cavalca l'onda del boom dell'eCommerce: un'esplosione di spedizioni senza precedenti

Lázaro (Packlink) c'è stata un'impennata delle spedizioni in Italia, con un aumento del 44% ad aprile 2024 rispetto all'anno precedente

Negli ultimi anni, l'Italia ha vissuto un vero e proprio boom del retail online, segnando una crescita esponenziale che ha trasformato il panorama del commercio. Secondo i dati di Packlink, leader nel settore logistico, l'incremento delle spedizioni su base annua ha riguardato tutti i mercati. Le spedizioni sono infatti aumentate di oltre il 14%, riflettendo la crescente domanda del commercio elettronico a livello globale. In Italia, questa tendenza è ancora più marcata: solo ad aprile 2024, le spedizioni hanno registrato un impressionante aumento del 44% rispetto all'anno precedente. La crescente fiducia dei consumatori italiani nelle piattaforme di eCommerce e la comodità degli acquisti online hanno alimentato questa espansione. I settori più dinamici sono elettronica, salute e bellezza, e abbigliamento e calzature: qui si è registrata la crescita maggiore, rispondendo rapidamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. "Questo boom non solo riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto, ma anche l'efficacia delle soluzioni logistiche moderne.



Questi dati dimostrano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei clienti, ma anche l'adattabilità del nostro servizio alle tendenze di consumo emergenti. Packlink continuerà a migliorare e innovare i propri servizi per supportare la crescita del retail online in Italia e garantire soluzioni logistiche sempre più efficienti e convenienti." ha commentato Noelia Lázaro, Direttore Marketing di Packlink. Questo boom senza precedenti nel settore dell'eCommerce italiano non solo riflette un cambiamento radicale nelle abitudini di acquisto dei consumatori, ma anche l'efficacia delle soluzioni logistiche moderne offerte da aziende come Packlink. Con un aumento delle spedizioni del 44% solo ad aprile 2024, è evidente che i consumatori italiani stanno abbracciando con entusiasmo la comodità e la convenienza degli acquisti online.