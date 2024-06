19/06/2024 leisure

Aziende: occorre dare più peso all'onboarding

Libro "Onboarding e socializzazione organizzativa" di Libera Anna Insalata, Anita Anderson e Stefano Livi

La facilitazione della socializzazione, la cura attenta delle relazioni tra persone, tra ruoli e tra gruppi sono diventate o possono diventare rilevanti competenze professionali individuali e competenze distintive delle organizzazioni impegnate a prevenire il declino e a favorire condizioni di sviluppo economico e di evoluzione della convivenza civile e sociale.



Sviluppo e declino organizzativo



Gli autori richiamano l'attenzione sul rapporto tra sviluppo e declino di un'organizzazione. Gli studi in economia, sociologia e psicologia forniscono preziosi contributi per individuare variabili e strumenti per facilitare la produzione di valore, la prosperità e lo sviluppo, il benessere delle persone che lavorano in un preciso contesto organizzativo.



Risorsa umana al centro



L'importanza attribuita alle diverse pratiche per facilitare l'ingresso e il primo adattamento lavorativo sia dal punto di vista della socializzazione sia per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per svolgere le attività richieste dal ruolo, porta al problema della centralità e rilevanza della "risorsa umana".







Trasformazione del lavoro



L'informatica trasforma l'organizzazione del lavoro; i mercati si allargano; la competizione è sempre più su base planetaria; il mercato del lavoro subisce profonde trasformazioni; le aziende, siano di produzione che di servizi, iniziano a operare secondo una gestione per obiettivi, che richiede intraprendenza, elasticità mentale, creatività.



Nuove sfide per le Risorse Umane



In questo contesto si assiste a un ampliamento dell'attività professionale dell'area delle Risorse Umane: l'efficacia organizzativa, la valutazione delle posizioni, delle competenze, delle prestazioni e del potenziale. E ancora, gli studi d'impatto ambientale e la gestione dei processi di innovazione tecnologica e organizzativa, le interazioni organizzazione ambiente e le scelte strategiche in campo ecologico. L'enorme sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche segna una nuova ulteriore fase poiché la restrizione dei confini spaziali e temporali rende necessario ripensare la relazione con un nuovo contesto economico e multiculturale.

Le organizzazioni che non sono in grado di differenziare e specializzare si condannano al caos e allo spreco delle risorse; se non sono in grado di integrare sono in genere in preda alla confusione e all'assenza di progettualità.



People management e candidate experience



In un mercato del lavoro dinamico, agguerrito e desideroso di profili dotati di competenze distintive difficili da trovare e complesse da formare, le aziende sono spinte ad attivare pratiche di people management sempre più volte all'attraction e alla retention, all'engagement e alla candidate experience. Ma come è possibile capitalizzare queste attività trasformandole in investimenti efficaci?







Onboarding e retention



Una volta avvenuto l'ingresso in azienda il nuovo assunto comincia una fase di integrazione e inclusione. La socializzazione e l'onboarding sono la prima leva di retention, ma anche una delle più potenti forze di attraction.



Modello operativo per l'onboarding



Gli autori esplorano l'evoluzione del processo di onboarding alla luce dei cambiamenti relativi all'organizzazione del lavoro e alle esigenze delle persone.

Da queste considerazioni e dalle interviste a responsabili HR che hanno affrontato importanti sfide di cambiamento prima e dopo la pandemia, nasce questo libro, nel quale si fornisce un modello operativo per la gestione dell'onboarding in azienda partendo dalla letteratura scientifica e suggerendo importanti integrazioni alla people strategy per una costante circolazione di valore.



Federico Unnia

