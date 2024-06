19/06/2024 idee

Nasce il primo fondo italiano di Venture Capital gestito da imprenditori per imprenditori

Italian Founders Fund (IFF), 50 milioni di euro raccolti per gli investimenti in startup innovative

Il panorama imprenditoriale italiano si arricchisce di una nuova realtà: Italian Founders Fund (IFF), il primo fondo di Venture Capital interamente italiano nato da founder per i founder. Questo innovativo fondo è sostenuto da numerosi imprenditori italiani di diverse generazioni, accomunati dalla visione di investire e finanziare il talento e l'impegno di una nuova generazione di eccellenze, con l'obiettivo di sviluppare e alimentare l'ecosistema digitale e dell'innovazione nel Paese. IFF nasce con una raccolta già realizzata di oltre ?50 milioni di capitali interamente privati e un target di 60 milioni di euro. L'iniziativa è scaturita all'interno di Koinos Capital SGR, società di investimento multi-asset, con l'estensione del suo raggio d'azione al Venture Capital. La strategia di IFF prevede di operare come lead investor in fase pre-seed e seed, investendo in startup innovative fondate da imprenditori italiani, in Italia o all'estero, o startup estere interessate al mercato italiano. L'approccio di IFF si contraddistingue per la sua natura partecipata e collaborativa: da un lato, mette a disposizione delle portfolio company le competenze, le esperienze, il tempo e il network di una base di investitori unica ed eterogenea; dall'altro, i founder investitori sono parte attiva del processo di segnalazione delle opportunità di investimento e di analisi, consentendo al team operativo di avere una prospettiva ancor più approfondita del settore e sulle sfide delle società target.



IFF si pone l'obiettivo di finalizzare 25 operazioni nell'arco della sua durata, con investimenti per singola società di valore compreso tra ?500 mila e ?1,5 milioni, con la possibilità di ulteriori ?2,5 milioni in round successivi. Inoltre, IFF si caratterizza come porta di accesso privilegiata per i fondi internazionali che vogliono investire in Italia, attraverso un coinvolgimento diretto attivo nel co-investimento. L'interesse per questa iniziativa è stato tale da permettere a IFF di finalizzare i primi due investimenti già annunciati in realtà innovative come JetHR - tech company nata per abbattere la burocrazia legata alla gestione del personale - e Glaut, attiva nel settore delle ricerche e dei sondaggi di mercato mediante intelligenza artificiale. Inoltre, sono già tre le nuove operazioni in corso di finalizzazione. Il Nuovo Fondo di Venture Capital



Alla guida del fondo IFF, Lorenzo Franzi, già partner di Global Founders Capital, il fondo di VC di Rocket Internet - uno dei più grandi gruppi digitali europei - e, alle spalle, un importante percorso professionale internazionale nell'investment banking seguito da un'esperienza come founder di una startup digitale.