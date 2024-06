19/06/2024 fare

Rallenta il mercato immobiliare italiano: calo del 7,2% nel Q1 2024

Vitello (Gabetti): il taglio dei tassi BCE è un segnale positivo, ma il mercato fatica molto

Il mercato immobiliare residenziale italiano ha registrato un rallentamento nel primo trimestre del 2024, con un calo del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate. Nonostante questo trend negativo, il numero totale di compravendite (154.770) rimane superiore del 16% rispetto alla media degli ultimi 10 anni e del 12% rispetto al 2019, l'ultimo anno pre-pandemia. Le flessioni maggiori riguardano i capoluoghi (-8,2%) rispetto ai non capoluoghi (-6,8%), con Milano che registra il calo più significativo (-13,2%), seguita da Torino (-10,2%). Tra le altre città principali, Roma ha perso il 6,9%, Genova il 6,7%, Firenze il 5,9%, Palermo il 5,7% e Napoli il 4,4%. L'unica eccezione è Bologna, con un calo moderato dell'1,8%. Nonostante il rallentamento, il 70% degli acquisti è stato effettuato da chi ha fruito dell'agevolazione fiscale per la "prima casa", in aumento rispetto al primo trimestre 2023. Tuttavia, gli acquisti di nuove costruzioni sono calati del 22%. "In questo contesto, il recente taglio dei tassi di interesse di 25 punti percentuale da parte della BCE che ha portato il tasso di rifinanziamento da 4,50% a 4,25% rappresenta un incentivo che potrebbe sostenere un clima di mercato più favorevole," ha commentato Diego Vitello, Senior Research Analyst di Gabetti Property Solutions.



"Rimane da capire quali saranno le decisioni di politica monetaria nelle prossime sedute delle BCE perché, molto dipenderà dall'andamento del livello dei prezzi, visto che ulteriori tagli dei tassi d'interesse avverranno alla luce di un calo dell'inflazione."



Vitello ha aggiunto che, sebbene non sia chiaro l'orizzonte temporale del processo di disinflazione, "è auspicabile che già nella seduta di settembre si possa perseguire con un taglio di ulteriori 25 basis point. Quindi, per il futuro, ci aspettiamo un mercato delle compravendite stabile al secondo trimestre 2024, e in leggera crescita a partire dal terzo trimestre 2024."