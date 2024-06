19/06/2024 fare

L'Europa rischia di perdere la corsa agli investimenti nell'auto elettrica: l'Italia fanalino di coda

Boraschi (T$E): Nord America attrae più investimenti per veicoli elettrici, batterie e infrastrutture di ricarica, Italia in ritardo

Il Nord America sta facendo molto meglio dell'Europa nell'attrarre gli investimenti delle case automobilistiche per la produzione di veicoli elettrici, di batterie e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica. E fra le grandi economie UE, l'Italia resta fanalino di coda: i pochi investimenti sin qui annunciati, che dovrebbero interessare il nostro Paese, potrebbero peraltro essere a rischio, in base alle ultime dichiarazioni di ACC (la joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies) sui rallentamenti che riguarderanno il progetto della gigafactory di Termoli. Sono questi i dati principali che emergono da un nuovo rapporto di "Transport & Environment (T&E)", l'organizzazione ambientalista indipendente europea. Lo studio di T&E ha realizzato una mappatura del flusso dei capitali analizzando tutti gli annunci pubblici di investimento, tra il 2021 e il 2023, delle 19 principali case automobilistiche, a livello globale (includendo produttori europei, americani, cinesi, giapponesi, sudcoreani), in produzione di veicoli elettrici, batterie, infrastrutture di ricarica.



La debolezza degli obiettivi di elettrificazione dell'UE, negli anni 2020, e l'attrazione esercitata dalle politiche di sussidio statunitensi (l'IRA), infatti, hanno fatto sì che l'Europa si assicurasse poco più di un quarto (26%) degli investimenti globali nell'e-mobility annunciati tra il 2021 e il 2023. Più di un terzo (37%) è stato destinato a Stati Uniti, Canada e Messico, nonostante il Nord America sia una regione con volumi di produzione minori rispetto a quelli europei. T&E invita l'Europa a contrastare questa tendenza ponendo fine all'incertezza sull'obiettivo di emissioni zero per le autovetture fissato per il 2035, e adottando una forte politica industriale per costruire la sua catena di approvvigionamento per la mobilità elettrica. L'anno scorso, all'Europa, per lo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture per la mobilità elettrica, i player dell'automotive globale hanno destinato 42 miliardi di euro di investimenti, rispetto ai 9 miliardi di euro della Cina (dove però il grado di sviluppo di questa industria è già ben maggiore) e ai 58 miliardi di euro del Nord America.

Il tasso di crescita degli investimenti in Europa, nel 2023, è diminuito rispetto al 2022; ciò è probabilmente dovuto al fatto che le case automobilistiche non hanno target di riduzione delle emissioni, per quattro anni, dopo il 2025. I maggiori beneficiari del flusso di investimenti in Europa, tra il 2021 e il 2023, sono stati il Regno Unito (26 miliardi di euro), la Germania (13 miliardi di euro) e la Spagna (10 miliardi di euro). L'Italia, un importante polo produttivo per Stellantis, è riuscita ad attrarre solo 1,3 miliardi di euro. "La normativa ha sempre guidato e sostenuto gli investimenti nella mobilità pulita. Ora l'Europa sta rimanendo indietro a causa di un'assenza di target di riduzione delle emissioni di CO2, per quattro anni, tra il 2025 e il 2030. Per ribaltare questa situazione, e garantire crescita industriale e posti di lavoro, il primo passo è quello di porre fine a ogni incertezza sull'obiettivo dell'UE di auto a emissioni zero per il 2035", ha dichiarato Andrea Boraschi, direttore dell'ufficio italiano di T&E.