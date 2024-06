19/06/2024 fare

Aziende italiane puntano sull'energia autoprodotta per tagliare i costi e aumentare la redditività

Stella (Centrica Business Solutions): oltre un terzo delle imprese italiane frenate dalla volatilità dei prezzi energetici

Secondo la ricerca 2024 su Energia & Aziende di Centrica Business Solutions, la decisa intenzione delle aziende italiane di rendersi autonome nella generazione dell'energia è forse il dato più significativo emerso. Il report "Dati, generazione onsite e ruolo dei leader per un maggior controllo dell'energia" ha rilevato che in Italia più di un terzo delle aziende (37%) ritiene che i costi energetici imprevedibili abbiano costituito un pesante freno alla propria crescita negli ultimi 12 mesi, confermando ancora una volta come il tema energia risulti strategico nella dimensione imprenditoriale. La 'top 3' aziendale per investire nella generazione onsite è rappresentata dal desiderio di mitigare la volatilità del mercato energetico (41% delle aziende europee), soddisfare le richieste di sostenibilità dei consumatori (37%) e aumentare la redditività (38%). Nonostante i chiari vantaggi in termini di sostenibilità, oltre la metà delle aziende italiane intervistate (58%) ha dichiarato che la riduzione dei costi energetici risulta prioritaria rispetto alla gestione delle emissioni (contro il 49% della media europea), mentre il 55% (contro il 41% a livello europeo) ha affermato che non investirà nella generazione onsite se questa non consentirà loro di risparmiare sui costi, che potranno essere reinvestiti altrove.



"La generazione di energia onsite rappresenta il prossimo step verso una gestione più efficiente dei consumi e dei costi. Non solo svolgerà un ruolo fondamentale nel guidare le aziende attraverso la volatilità del mercato, ma sarà anche in grado di fornire loro un maggiore controllo sulle esigenze energetiche", ha commentato Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Europa. Oltre la metà delle aziende italiane (56%) ritiene di avere bisogno di migliori dati per avere un pieno controllo dei propri consumi. L'AI potrebbe rappresentare una parte importante della soluzione, consentendo di elaborare previsioni più rapide e precise sul fabbisogno energetico e di identificare inefficienze nei modelli di consumo. Anche perché le nuove modalità di lavoro introdotte principalmente dalla pandemia - remote e smart working - hanno reso più difficile tener traccia dell'utilizzo dell'energia e del fabbisogno totale della stessa per il 51% delle aziende italiane. Sebbene molte aziende stiano investendo nella generazione onsite, quasi due quinti (37%) non dispone delle conoscenze e della comprensione necessarie per introdurre questa tecnologia.

Quasi la metà delle aziende in Europa afferma che i responsabili decisionali non riescono a comprendere i vantaggi della generazione onsite, con conseguente freno al percorso verso la transizione. E anche i leader stessi riconoscono il problema, con quasi un terzo dei dirigenti che concorda sul fatto di rappresentare un ostacolo. "Dal nostro report si evince che quando le aziende hanno il controllo dei propri dati dispongono in generale di una migliore gestione energetica. È chiaro, infatti, che quando le condizioni di mercato sono volatili, un approccio rigoroso ai dati diventa fondamentale. Ma anche la struttura organizzativa interna può rappresentare un grosso ostacolo sulla strada verso il progresso: molte aziende hanno ancora bisogno di una maggiore comprensione dei vantaggi di queste tecnologie per investire con fiducia nella generazione di energia onsite. I leader del settore devono fare la loro parte nell'aiutare le aziende italiane e prepararsi a distribuire le tecnologie più rapidamente per sbloccare il pieno potenziale delle energie rinnovabili e accelerare il viaggio dell'Italia verso il Net Zero", conclude Stella.