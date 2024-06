19/06/2024 economia

Il credito corporate sta migliorando: come investire in Europa

Tentori (AXA): il settore manifatturiero dell'Eurozona continua a soffrire, ma la crescita complessiva sta accelerando e la fiducia delle imprese è in salita

Secondo Alessandro Tentori, CIO di AXA IM, l'economia del Vecchio Continente evolverà meglio del previsto, spingendo l'Eurotower a non tagliare più di 60 punti base entro dicembre. "Il settore manifatturiero dell'Eurozona continua a soffrire, ma la crescita complessiva sta accelerando", sostiene Tentori, evidenziando come anche la fiducia delle imprese sia in salita e i mercati prezzino già oggi salari in rialzo oltre le aspettative. Tentori si aspetta che la volatilità resti su livelli elevati anche nei prossimi mesi, ma ritiene che il credito corporate sia l'opportunità di investimento più promettente. "Questa classe di attivo ha sovraperformato dal 2023 a oggi grazie a un'economia globale che va meglio delle attese e risultati molto marcati sul mercato azionario", afferma Tentori, che sottolinea come un'esposizione del portafoglio agli asset più rischiosi dell'universo fixed income abbia pagato. Il credito corporate è l'asset class da preferire, e la strategia total return è il modo migliore per esporvisi. La conferma viene da Euro Credit Total Return, il fondo gestito da Benoit de Laval per AXA IM, che investe in obbligazioni corporate europee sia investment grade sia high yield.



"Grazie alla sua natura priva di vincoli", spiega De Laval, "la soluzione permette di prendere decisioni d'investimento basate su un'analisi approfondita del segmento e di sfruttare le opportunità presentate dall'evoluzione del panorama creditizio in generale".