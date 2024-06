19/06/2024 cover

Valerio Vimercati (Ratinglab): con la giusta analisi è possibile evitare la crisi aziendale

Gli strumenti obbligatori previsti dal Codice della Crisi d'Impresa mirano a favorire il recupero delle imprese in difficoltà

Le aziende possono evitare di entrare in uno stato di crisi?

È possibile prevenire la condizione di insolvenza futura?

La risposta potrebbe risiedere nel Codice della Crisi d'Impresa, uno strumento legislativo concepito per aiutare le imprese a individuare tempestivamente segnali di difficoltà e adottare misure correttive.



Il Rapporto Annuale 2024, basato su dati ISTAT, evidenzia come l'economia italiana, pur mostrando una crescita solida negli ultimi anni, abbia dovuto affrontare sfide significative, come l'aumento dei prezzi delle materie prime e la transizione digitale, mettendo a dura prova la continuità aziendale. Gli strumenti di analisi obbligatori previsti dalla nuova normativa non riguardano solamente le imprese in crisi, ma coinvolgono tutte le imprese. Anzi, è proprio nelle imprese con i conti in ordine che possono produrre gli effetti migliori sulla gestione.

Lo strumento mette meglio in luce qualsiasi flessione di redditività o liquidità, anche nel medio periodo. Abbiamo intervistato Valerio Vimercati, esperto di finanza e founder di

valeriovimercati.it/">Ratinglab, per capire come questo genere di strumenti può dimostrarsi estremamente efficace. Infatti, evidenzia eventuali minacce, permette agli amministratori ed ai CFO di adottare in modo tempestivo idonei correttivi strategici, il cui effetto è comunque quello di migliorare e difendere il risultato della gestione. Ovvio, ove le problematiche fossero sul tappeto, la tempestiva consapevolezza dei problemi amplifica le possibilità di risanamento. Nella crisi di impresa la tempestività di azione è una delle maggiori discriminanti per le probabilità di risanamento.



Come fa un'azienda a capire che sta entrando in uno stato di crisi?



Nel codice della crisi sono presenti alcuni indicatori, nello specifico indicatori patrimoniali, finanziari e reddituali, per monitorare la situazione finanziaria di un'azienda e individuare anticipatamente eventuali segnali di difficoltà finanziaria nel pieno rispetto del concetto di continuità aziendale.

Quindi, il loro ruolo principale è quello di avvisare l'azienda e gli investitori sulla possibilità che l'azienda possa entrare in una situazione di crisi finanziaria, consentendo al management di adottare misure correttive tempestive. Quali sono i principali segnali di allarme da tenere d'occhio?



L'art. 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza individua specifici segnali di allarme come ritardi sui pagamenti degli stipendi, debiti verso fornitori scaduti, esposizioni bancarie scadute e interessi di mora che richiedono segnalazioni specifiche. Il superamento di determinate soglie per questi indicatori rappresenta un campanello d'allarme per l'attivazione tempestiva degli organi sociali.



Quali strategie consiglierebbe per prevenire la crisi aziendale?



Partire da un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è il primo passo per evitare di entrare in crisi. Un'organizzazione dotata di procedure e controlli adeguati è in grado di rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi e di adottare le misure necessarie per affrontarla.

In questi anni il contesto mondiale è stato travolto da un cambiamento che nessuno poteva prevedere. L'esperienza ci ha portato a realizzare uno strumento finanziario chiamato C.A.S.E (acronimo di Controlling, Analysis & Strategic Entrepreneurship) che permette di monitorare non solo l'andamento aziendale, ma simula scenari attesi e peggiori, calcola gli indici di allerta anticipando le eventuali situazioni di crisi. Questo strumento orienta le scelte dell'imprenditore verso lo scenario più redditizio per la specifica realtà aziendale, servendo sia a prevenire che a gestire uno stato di crisi.