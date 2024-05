15/05/2024 fare

Rinnovabili in ascesa nei data center: accordo per 10 GW di energia pulita

Microsoft firma un accordo record con Brookfield per 10,5 GW di energia pulita entro il 2030, mentre Google entra nel mercato italiano dei PPA. I giganti della tecnologia si impegnano per l'ambiente.

I giganti della tecnologia si impegnano per l'ambiente



Nel settore delle rinnovabili, un'importante notizia STA cambiando il panorama energetico globale. Microsoft ha siglato un accordo record per l'acquisto di energia pulita, che consentirà alla società di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2030.



Un accordo storico con Brookfield



L'accordo, siglato con la società canadese Brookfield, prevede la realizzazione di 10,5 GW di capacità di energia pulita tra il 2026 e il 2030. Questo PPA (Power Purchase Agreement) rappresenta il più grande accordo di questo tipo siglato finora al mondo da una singola azienda.



Obiettivo: 100% di energia rinnovabile entro il 2030



Secondo Adrian Anderson, general manager per le rinnovabili di Microsoft, "questa collaborazione con Brookfield guida lo sviluppo innovativo di reti energetiche più diversificate a livello globale e contribuisce a raggiungere il nostro obiettivo di raggiungere il 100% del nostro consumo di elettricità, per il 100% del tempo, abbinato ad acquisti di energia a zero emissioni di carbonio entro il 2030".







Le società del settore informatico si impegnano per l'ambiente



Le società del settore informatico e dell'hi-tech sono tra i maggiori acquirenti di elettricità rinnovabile, spinte dai loro obiettivi di ridurre le emissioni di CO2 associate all'ingente consumo energetico delle loro attività.



Google entra nel mercato italiano dei PPA



Anche Google si è unita al movimento, siglando un contratto con Erg per una fornitura ventennale di energia elettrica generata da 47 MW di eolico in Sicilia. L'azienda punta a utilizzare oltre il 90% di energia a zero emissioni entro il 2025 per alimentare le sue attività.



Un futuro più sostenibile



Questi accordi rappresentano un importante passo verso un futuro più sostenibile per il pianeta. I giganti della tecnologia si stanno impegnando per ridurre le loro emissioni di CO2 e raggiungere l'obiettivo di una energia 100% pulita.



Titoli clickbait:



1. "Microsoft spacca il record delle rinnovabili: 10 GW di energia pulita in arrivo!"

2.

"L'energia pulita è il futuro: Microsoft firma accordo da 10,5 GW!"

3. "Rinnovabili in ascesa: Microsoft e Google guidano la corsa verso un futuro sostenibile!"

4. "Il futuro è green: accordi record per l'energia pulita"

5. "La rivoluzione delle rinnovabili: Microsoft e Google cambiano il gioco!"



Sommario: Microsoft firma un accordo record con Brookfield per 10,5 GW di energia pulita entro il 2030, mentre Google entra nel mercato italiano dei PPA. I giganti della tecnologia si impegnano per l'ambiente.