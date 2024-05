15/05/2024 fare

La soddisfazione dei dipendenti italiani in calo: un problema per le aziende?

Soave (Hays): il confronto con altre nazioni mostra che in Italia è necessario puntare sui bisogni intangibili dei dipendenti e non solo sullo stipendio

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, le aziende italiane devono fare i conti con una realtà difficile: i dipendenti non sono soddisfatti del loro lavoro. Secondo un'analisi di Hays Italia, solo il 61% dei professionisti italiani è soddisfatto del proprio lavoro attuale, un dato che colloca l'Italia al penultimo posto tra le nazioni analizzate. Un ambiente attrattivo e premiante



La soddisfazione dei dipendenti è un problema che le aziende italiane non possono più ignorare. In un contesto di mercato del lavoro dinamico, in cui il tasso di occupazione è in crescita, le aziende devono adottare misure per creare un ambiente attrattivo e premiante per i propri dipendenti. Altrimenti, rischiano di perdere i propri talenti migliori. Soddisfazione retributiva



La soddisfazione retributiva è un altro problema che le aziende italiane devono affrontare. Solo il 57% dei dipendenti italiani è soddisfatto del proprio salario, un dato che colloca l'Italia tra le ultime posizioni tra le nazioni analizzate. La Repubblica Ceca, invece, si conferma capolista anche per quanto riguarda la soddisfazione salariale, con il 77% dei dipendenti contenti.