15/05/2024 fare

La disoccupazione nell'Eurozona: una stabilità solo apparente

La disoccupazione nell'area dell'euro rimane stabile, ma resta un problema persistente, specialmente tra i giovani

Il tasso di disoccupazione nell'area dell'euro è rimasto stabile, passando dal 6,6% di marzo 2023 al 6,5% di marzo 2024. Anche il tasso di disoccupazione dell'Unione Europea è sceso leggermente, passando dal 6,1% di febbraio 2024 al 6,0% di marzo 2024. Questi dati sono stati resi noti da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.

Secondo le stime di Eurostat, circa 13,258 milioni di persone nell'Unione Europea, di cui 11,087 milioni nell'area dell'euro, erano disoccupati nel marzo 2024.



Riduzione di posti di lavoro in Europa



Nel confronto con febbraio 2024, il numero di disoccupati è diminuito di 74mila nell'Unione Europea e di 94mila nell'area dell'euro. Tuttavia, rispetto a marzo 2023, il numero di disoccupati è aumentato di 175mila nell'Unione Europea e diminuito di 51mila nell'area dell'euro.



Disoccupazione giovanile: un problema persistente



Nel marzo 2024, 2,858 milioni di giovani under 25 erano disoccupati nell'Unione Europea, di cui 2,259 milioni nell'area dell'euro. Il tasso di disoccupazione giovanile nell'Unione Europea è stato del 14,6%, in calo rispetto al 14,7% di febbraio 2024.



Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione giovanile è stato del 14,1%, in calo rispetto al 14,4% del mese precedente.



Disparità di genere nella disoccupazione



Nel marzo 2024, il tasso di disoccupazione femminile nell'Unione Europea è stato del 6,4%, stabile rispetto a febbraio 2024, mentre il tasso di disoccupazione maschile è stato del 5,7%, in calo rispetto al 5,8% del mese precedente. Nell'area dell'euro, il tasso di disoccupazione femminile è stato del 7,0%, stabile rispetto a febbraio 2024, mentre il tasso di disoccupazione maschile è stato del 6,0%, in calo rispetto al 6,1% del mese precedente.