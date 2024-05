15/05/2024 fare

L'impatto economico di Private Equity e Venture Capital: un'analisi di PwC Italia

E' evidente una forte crescita di ricavi e occupazione per le aziende sostenute da Private Equity

L'analisi di PwC Italia rivela un quadro-economico positivo per le aziende sostenute da Private Equity. "Il ruolo dei fondi di Private Equity è sempre più rilevante nell'economia italiana". Le società sostenute da questi fondi hanno mostrato una crescita dei ricavi e dell'occupazione significativamente superiore rispetto alle imprese private italiane di medie e grandi dimensioni.



Ricavi in crescita e superano il PIL italiano



La crescita dei ricavi delle società gestite da fondi di Private Equity ha superato quella del PIL italiano (+5,6%). Il tasso di crescita medio dei ricavi di queste società è stato del 7,5% nel 2022, in aumento rispetto al 6,5% registrato nel 2021. Questo dato supera di gran lunga l'andamento positivo del benchmark, composto da società private italiane di medie e grandi dimensioni.



Tasso di redditività e occupazione in aumento



Il tasso di redditività delle aziende sostenute da Private Equity rimane comunque superiore alla redditività delle aziende private del benchmark. L'occupazione nelle stesse società è cresciuta in modo significativo, con un CAGR medio del 6,9% nel 2022.



"L'impatto sull'occupazione è tangibile", con circa 41.000 posti di lavoro creati in Italia nel campione di società analizzate tra il 2018 e il 2022. Francesco Giordano, Private Equity Leader di PwC Italia, spiega "lo studio ha evidenziato una performance rilevante delle società partecipate da Private Equity, confrontando anno di investimento e anno di disinvestimento, evidenziando valori di crescita record in particolare in termini di ricavi e tassi occupazionali, entrambi superiori rispetto al benchmark di società private similari analizzate, confermando il focus che i Private Equity hanno nello sviluppo del business anche tramite la crescita della forza lavoro. L'analisi delle tematiche ESG ha confermato la progressiva rilevanza che le tematiche ambientali, sociali e di governance stanno assumendo nelle strategie dei Private Equity che, nel campione di società analizzate quest'anno, hanno fatto registrare un miglioramento degli indici di emissioni di CO2 e del gender balance ratio durante l'holding period".