Vignola (Fondazione CESVI): un nuovo modello di collaborazione tra aziende e associazioni non-profit

Ad esempio, attraverso l'investimento in infrastrutture sociali e l'accesso a servizi pubblici, possiamo ridurre l'ineguaglianza e migliorare la vita quotidiana di molte persone

Come possono collaborare diverse aree per raggiungere obiettivi sostenibili?

La cooperazione tra settori diversi è fondamentale per raggiungere obiettivi comuni.

Le imprese, le organizzazioni non profit e le istituzioni finanziarie devono lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile.

Ecco alcune strategie che possono essere utilizzate:

- Coprogettazione: Collaborare con enti governativi, ONG e altre organizzazioni per implementare progetti di sostenibilità.

- Condivisione di risorse: Utilizzare le competenze e le risorse disponibili per supportare iniziative verdi e sociali

- Finanziamento: Offrire prestiti, investimenti e altri strumenti finanziari per sostenere iniziative sostenibili.

In che modo CESVI è in grado di misurare l'impatto?

Abbiamo creato un tool specifico in grado di eseguire un web listening avanzato che permette di confrontare il posizionamento delle singole aziende su diversi cluster di argomenti e KPI, comprendendo i punti di forza e le aree di miglioramento in termini di reputazione. Oltre a questo CESVI può supportare l'azienda nel suo percorso di sostenibilità in tutto il processo dall'analisi preliminare alla stesura delle progettualità, e può fornire un report dell'impatto sociale e ambientale che tali progetti producono contribuendo ad incidere positivamente sui rating ESG delle aziende coinvolte.