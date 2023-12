Trasformazione omnicanale: il grado di maturitÃ  delle imprese italiane svelato dall'OCX Index 2023

Questo evidenzia l'importanza di un'omnicanalità che non si confonda con la mera razionalizzazione dei costi e l'automazione totale, bensì si identifichi come il fulcro evolutivo dell'assistenza.

"L'omnicanalità non deve confondersi con la sola razionalizzazione del costo e con la completa automazione, ma identificarsi come il fulcro evolutivo dell'assistenza, che per realizzare una visione di ?Hyperpersonalization' dovrà passare da una formazione attiva del customer care, un maggiore employee engagement e la nascita di nuove figure professionali.



L'obiettivo ultimo è che, in qualsiasi touchpoint, l'esigenza del cliente sia soddisfatta e si realizzi una vera Conversational Experience, parte di un Customer Journey che è, e sarà, sempre più digitale."

L'Integrazione Tecnologica e Umana: La Chiave dell'Omnicanalità

La ricerca mette in luce una realtà in cui il 34% delle aziende adotta una Customer Data Platform, un segnale positivo.

Tuttavia, solo un terzo di esse riesce a integrare in modo efficace i dati disponibili nella logica di una Single Customer View.

Solo il 40% delle aziende sfrutta analisi di tipo predittivo, sottolineando l'importanza di una crescita parallela tra innovazione tecnologica e aspetto umano.

Il Ruolo Centrale dell'Umanità nell'Omnicanalità

Alessandra Peterlin evidenzia che l'innovazione tecnologica deve essere affiancata dal fattore umano.