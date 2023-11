PiÃ¹ ingaggio e soddisfazione, meno costi: quando il customer service diventa AI-driven

È qui che l'intelligenza artificiale può intervenire, fornendo un supporto contestuale e offrendo argomenti di conversazione o scenari che gli agenti/consulenti possono prontamente utilizzare.

Tecnologia all'avanguardia che introduce il Large Language Model (LLM), uno strumento di intelligenza artificiale specializzato che sta rapidamente diventando una parte essenziale dell'ecosistema dei contact center.

Il LLM, in supporto agli agenti attraverso la comprensione delle domande dei clienti, genera e prevede nuovi contenuti e risposte puntuali alle esigenze specifiche sia dell'azienda che dei suoi stakeholder.

Immaginiamo un agente di viaggio che risponde alle domande di un cliente su una vacanza nell'isola di Madeira.

Non è realistico aspettarsi che l'agente abbia una conoscenza completa di tutte le destinazioni offerte dalla compagnia.

È qui che l'intelligenza artificiale entra in gioco rivelandosi preziosa nell'andare a suggerire potenziali viaggi, località ed esperienze (come le immersioni subacquee), ma anche ricordando al cliente - next best action - la necessità di un'assicurazione aggiuntiva per questa attività ed altre ancora.