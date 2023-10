Oracle Cloudworld 2023: applicazioni e database al centro, ma Azure apre nuove porte

Sinopoli ha sottolineato il ruolo centrale dell'AI generativa nell'evento, evidenziando come Oracle abbia annunciato una partnership significativa con Microsoft per offrire Oracle Database Services su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) all'interno di Microsoft Azure.

Questa collaborazione semplifica la migrazione verso il cloud e l'implementazione di soluzioni multicloud, particolarmente vantaggiose per le aziende che hanno già adottato Azure come piattaforma cloud.

L'apertura di Oracle verso tecnologie e piattaforme diverse è un segno della sua volontà di promuovere un approccio all'open technology, offrendo accesso alle capacità aziendali anche per le piccole imprese.

Un altro aspetto chiave è stato il focus sull'AI generativa e la sua integrazione in Oracle Cloud Infrastructure, che fornisce una piattaforma di alto livello per l'addestramento di algoritmi di AI generativa.