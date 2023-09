Ganten estende il ruolo di Fiba Global Partner fino al 2027

Il nuovo contratto prolungato è stato firmato a Manila, nelle Filippine, prima della semifinale della Coppa del mondo di basket tra Serbia e Canada, vinta dagli Europei.

In questa Coppa del Mondo svoltasi nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone, Ganten ha fornito più di 270.000 litri d'acqua nei tre Paesi ospitanti.

Ha inoltre fornito bottiglie riutilizzabili per i giocatori in tutte le 92 partite del torneo e ha goduto di una forte visibilità del marchio sulle nuove innovative unità a LED sperimentate alla Coppa del Mondo.



Secondo Frank Leenders, direttore generale dei servizi di marketing e media di Fiba, "in eventi come la Coppa del mondo di basket FIBA, che si è svolta in tre Paesi ospitanti, è fondamentale che i partner si attivino sia sul grande palco che all'interno delle comunità locali.

Le nostre attivazioni di successo con Ganten hanno portato una serie di vantaggi a entrambe le organizzazioni e siamo determinati a continuare a offrire la migliore esperienza possibile in tutti i nostri eventi".

Meihua Wang, direttore generale del Ganten Brand Center, ha aggiunto: "questo rinnovamento non è solo una partnership commerciale ma anche un impegno per lo sport e la responsabilità sociale.

Ganten mira a continuare a promuovere attivamente il basket a livello globale, offrendo esperienze entusiasmanti ai fan di tutto il mondo".