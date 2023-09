Le 5 competenze (umane) per lavorare con l'IA

In questo scenario, come possono le imprese affrontare le sfide che attendono la loro workforce?

"È fondamentale comprendere che se l'intelligenza è artificiale, le skill per farla funzionare al meglio restano e resteranno quelle umane, ovvero le cosiddette competenze trasversali o soft, che oggi sono fondamentali e solide quanto quelle tecniche/hard, seppur da implementare in una nuova ottica.

Al momento solo il 20% dei progetti formativi che stiamo realizzando riguarda tali competenze utili anche per lavorare con l'AI; siamo pertanto impegnati per diffondere una maggiore sensibilità e consapevolezza sul tema", commenta Irene Vecchione, Amministratore Delegato di Tack TMI Italy (Gi Group Holding). "Lo scenario è sicuramente complesso, ma il primo passo è trovare un equilibrio tra il fattore umano e l'intelligenza artificiale.

L'ibridazione sarà, infatti, la via sostenibile, sia per le aziende, che dovranno essere in grado di formare le proprie persone per gestire al meglio le potenzialità dell'AI, compresa quella generativa, sia per il singolo lavoratore che dovrà rafforzare queste skill ancora di più rispetto al passato per essere allineato alle innovazioni aziendali e alle richieste del mercato".