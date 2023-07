Obbligazionario: prime fasi del nuovo bull market?

Rendimenti più alti, guadagni più elevati

Detto questo, è probabile che questo scenario alimenti la continuazione del mercato toro iniziato nel quarto trimestre del 2022, guidato non da un rapido calo dei rendimenti, ma semplicemente dal rendimento stesso.

Dopo che i rendimenti si sono ripresi dai livelli depressi del periodo successivo alla crisi finanziaria e alla pandemia, tornando a massimi che non si vedevano da anni (se non da decenni), potremmo ora assistere a un mercato rialzista alimentato da:



1) il semplice guadagno di una discreta quantità di rendimento;

2) il probabile rendimento incrementale generato dai prodotti a spread non governativi rispetto ai rendimenti governativi.

Il calo della volatilità sostiene la performance dei prodotti a spread

Il nemico dei mercati a spread negli ultimi due anni non è stato tanto il deterioramento del credito quanto l'ansia.

Questa relazione è stata chiaramente dimostrata dal forte legame esistente tra la volatilità implicita dei tassi d'interesse - una misura dell'incertezza riguardo all'entità e alla direzione delle fluttuazioni previste dei tassi d'interesse - e gli spread creditizi.

In effetti, qualsiasi movimento improvviso dei tassi d'interesse, che si sia verificato durante il selloff dello scorso anno o il rally dovuto a SVB del primo trimestre, ha spaventato gli investitori, spingendo i flussi verso le obbligazioni e aumentando gli spread.



Poiché si prevede che il ritmo dei rialzi dei tassi da parte delle banche centrali si ridurrà drasticamente nei prossimi trimestri, è probabile che la volatilità dei tassi d'interesse continui a calare, il che dovrebbe consentire agli spread di rimanere in una fascia di oscillazione o, più probabilmente, di ridursi nei prossimi mesi e fornire una spinta ai rendimenti del reddito fisso.

Non tutto va bene nel mondo, ma potrebbe essere sufficiente per i bond

È vero che l'orizzonte rimane offuscato dagli eventi geopolitici e dal potenziale impatto ritardato dei rialzi dei tassi d'interesse, il che impone una certa vigilanza sull'evoluzione del contesto d'investimento.

Ma resta il fatto che l'economia globale ha superato ragionevolmente in buona forma l'inizio di una guerra, gli shock inflazionistici al rialzo, una discreta quantità di inasprimento quantitativo e uno storico volume di rialzi dei tassi.



Con le banche centrali destinate a moderare il loro percorso di rialzo dei tassi, il mercato rialzista sembra destinato a continuare nei prossimi trimestri grazie ai livelli di rendimento appena ripristinati e al potenziale di rendimento incrementale dei prodotti a spread.

In conclusione, sebbene i rischi permangano, la pausa del secondo trimestre sarà probabilmente breve e il mercato rialzista iniziato nel quarto trimestre del 2022 riprenderà probabilmente nella seconda metà del 2023.

Robert Tipp, Chief Investment Strategist Head of Global Bonds di PGIM Fixed Income