IA: nuove prospettive per nazioni e imprese

Oggi i principali beneficiari sono le società di semiconduttori: i clienti fanno a gara per accaparrarsi schede grafiche per sviluppare nuovi algoritmi di AI, ma è l'intero settore a beneficiarne, con prospettive di investimento fiorenti su tutta la catena del valore.

Negli Stati Uniti per esempio, il settore dei semiconduttori è cresciuto del +32% da inizio anno rispetto al +18% del settore dei software.

Una volta conclusasi questa corsa "alle pale e ai picconi", sarà la volta delle applicazioni, in particolare dei software, settore che a partire dall'anno prossimo dovrebbe vivere una forte accelerazione delle prospettive di crescita sostenibile.



Convergenza

Il volume inaudito di dati disponibili e i progressi folgoranti della potenza di calcolo aprono nuove possibilità di utilizzo dell'AI generativa.

AI, biotech, telecomunicazioni, tecnologia spaziale, materiali smart, produzione additiva? la convergenza e l'impatto di queste tecnologie saranno profondamente trasformatori (la "T" di ChatGPT sta per Transformer).

L'azienda biotech tedesca BioNTech, per esempio, ha annunciato di avere rilevato InstaDeep, start-up specializzata nell'AI e nel machine learning, per oltre 600 milioni di euro.

Obiettivo? Dare vita a un leader mondiale che associ ricerca biofarmaceutica e AI.

L'utilizzo dell'AI generativa per creare immunoterapie personalizzate, elaborare proteine o nuove cure contro i tumori o l'Alzheimer è solo agli inizi.

La diffusione dell'AI solleva immense sfide strategiche, economiche e finanziarie, scientifiche ed etiche.



Pur essendo naturalmente necessaria una regolamentazione di questa nuova materia - un gruppo di lavoro sull'AI generativa e sull'utilizzo responsabile dell'AI è stato costituito al G7 di Hiroshima nel maggio scorso -, è innegabile che si sia aperta una nuova era per l'AI, come ha detto Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Un'era che favorirà le aziende ben posizionate per cavalcare l'onda immensa dell'AI nonché gli investitori alla ricerca di innovazione e di crescita sostenibile.

Olivier De Berranger, Chief Investment Officer, La Financiere de l'Echiquier