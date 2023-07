Il cloud Ã¨ fondamentale per bilanciare la spesa IT

I dati principali evidenziano che:

- L'85% a livello globale e il 92% italiano ha iniziato a modificare il ruolo dell'IT in questa direzione o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi.

- L'88% a livello globale e il 94% italiano ha cominciato a utilizzare, o prevede di farlo, tecnologie low code e no code per aiutare le altre divisioni a sviluppare applicazioni con un coinvolgimento minimo dell'IT.

- L'88% a livello globale e l'86% italiano sta adottando un approccio simile con il serverless computing, in modo che altri dipartimenti possano acquistare direttamente i propri servizi cloud.

- Il 90% a livello globale e l'82% italiano sta fornendo o fornirà formazione ad altri dipartimenti per utilizzare i servizi cloud in modo più efficace.

Questo non significa che l'IT abbandonerà le proprie responsabilità, sono infatti solo il 14% le organizzazioni globali e il 18% di quelle italiane che stanno utilizzando il cloud per promuovere l'innovazione e nuovi servizi senza il coinvolgimento dell'IT.



Tuttavia, significa che le competenze necessarie ai team IT si evolveranno, con conoscenze tecniche pure affiancate da skill interpersonali, manageriali e formative a favore del business.

"Il cloud è al centro dell'evoluzione dell'IT verso un ruolo più consulenziale, che sta diventando ancora più importante con la crescita significativa di applicazioni guidate dall'intelligenza artificiale", continua Pradhan.

"Per esempio, i team IT e di sviluppo possono liberarsi della gestione dei database grazie a servizi cloud completamente gestiti, ma a loro volta dovranno educare e supportare gli altri reparti su come utilizzare le tecnologie cloud in modo efficace, responsabile e sicuro, dallo sviluppo di applicazioni semplici alla scelta dei servizi cloud in modo da non causare un aumento di costi o rischi.

L'utilizzo del cloud, e quindi le spese, continueranno a crescere per stare al passo con l'innovazione.

Spetta alle aziende investire in modo consapevole negli strumenti che abilitino operazioni più efficienti - tool moderni, economici e flessibili, che consentiranno di ottenere un ROI significativo sulle tecnologie cloud ".