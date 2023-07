OKX rafforza i legami con il Manchester City

Abbiamo già visto grandi esperienze Web3 progettate da OKX per la base di fan globale del Manchester City e ce ne saranno molti altri in arrivo.

Questa è una partnership molto entusiasmante".

Haider Rafique, chief marketing officer di OKX, ha aggiunto: "il Manchester City è stata la nostra prima partnership ufficiale a livello globale e in appena un anno e mezzo abbiamo fatto molta strada.

Abbiamo sempre avuto l'intenzione di integrarci con lo sport e aiutare il club a guidare appoggiandosi a Web3.



Avanti veloce di 15 mesi, ora abbiamo un metaverso, un'iniziativa NFT e una serie di altri nuovi progetti di cui siamo entusiasti".

City e sponsorizzazioni: una storia da riscrivere?

I rapporti di sponsorizzazione del Manchester City sono stati oggetto di un attento esame negli ultimi tempi, al punto che a febbraio la Premier League ha accusato il club di ben 115 violazioni delle sue regole finanziarie a seguito di un'indagine quadriennale sulle sue finanze risalente alla stagione 2009-10.

È in corso un'indagine indipendente, ma è improbabile che produca un risultato per un periodo di tempo considerevole.

Molte delle accuse riguardano presunte irregolarità nella dichiarazione delle entrate con richieste di finanziamento illegale da parte dei proprietari del club con sede ad Abu Dhabi mascherate da entrate di sponsorizzazione.

Questa settimana, un rapporto UEFA risalente al 2020 in seguito alla decisione dell'organo di governo di bandire il club dalle competizioni Uefa per due anni - un divieto che è stato poi annullato dal CAS - è stato ottenuto dai realizzatori di un filmato su YouTube.



Il rapporto afferma che il club ha ricevuto due pagamenti di 15 milioni di sterline da un individuo con sede ad Abu Dhabi nel 2012 e nel 2013, somme che sarebbero state ottenute tramite gli sponsor del club.

Vedremo come andrà avanti la querelle con la UEFA, che potrebbe porta a sanzioni pesantissime per la violazione del Fair Play Finanziario (FPF).