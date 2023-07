Recessione in vista, ma molto diversa dalle precedenti

Il ridimensionamento della liquidità metterà sotto pressione i mercati

L'accordo bipartisan tra Democratici e Repubblicani sul tetto del debito degli Stati Uniti è stato uno sviluppo positivo.

Tuttavia, ha portato un'altra sfida.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ridotto la liquidità depositata presso la Federal Reserve per finanziare le spese correnti.

In sostanza, questa manovra ha funzionato come una forma di quantitative easing.

Ora il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti dovrà rimpinguare le casse, il che comporterà un notevole calo di liquidità dal sistema finanziario.

Come abbiamo imparato nell'ultimo decennio, i mercati finanziari tendono a performare molto meglio quando la liquidità è in aumento rispetto a quando si contrae.

La situazione attuale è stata ulteriormente complicata dalle recenti difficoltà riscontrate dalle banche regionali statunitensi, la causa principale è stata proprio la riduzione della liquidità.



Le banche regionali potrebbero affrontare ulteriori pressioni man mano che la liquidità viene drenata dal sistema, ma almeno hanno la possibilità di accedere alle misure messe in atto dalla Federal Reserve.

Al contrario, gli intermediari finanziari non bancari non dispongono di tali protezioni e saranno quindi ancora più vulnerabili a una riduzione della liquidità rispetto alle banche locali.

Per controbilanciare alcuni di questi rischi, durante l'ultima riunione del Federal Open Market Commitee, il presidente Jerome Powell ha suggerito che il tasso di riferimento attuale degli Stati Uniti abbia raggiunto un livello adeguatamente restrittivo: quindi, è probabile che la Fed sia arrivata all'ultimo rialzo dei tassi di interesse.

Cautela degli investitori in un contesto incerto

Al di fuori degli Stati Uniti, mentre il settore manifatturiero si trova in una fase di stallo, la domanda di servizi è sostenuta.



La combinazione di un mercato del lavoro rigido e salari in aumento mette pressione sulla Bce affinché adotti una politica monetaria più restrittiva.

Questo processo di restrizione continuerà fino a quando l'Eurozona non mostrerà dinamiche recessive proprie.

Fino ad ora, la ripresa successiva alla politica "zero COVID" in Cina ha superato le aspettative.

Tuttavia, come previsto, il recupero si è concentrato sulla domanda di servizi.

Di conseguenza, ha avuto pochi effetti positivi sul resto del mondo.

I dati più recenti suggeriscono che il recupero si stia moderando e potrebbe aver perso slancio anche nel settore manifatturiero.

Quindi, quale sarà l'impatto di tutto ciò sui mercati finanziari? Tradizionalmente, la fine del ciclo di rialzo dei tassi da parte della Fed favorisce i risky asset, come le azioni, e porta ad un aumento del prezzo dei titoli di Stato.



Tuttavia, mentre la risposta del mercato obbligazionario ha seguito il tradizionale copione, la risposta dei risky asset è stata sorprendentemente contenuta finora.

Credo che ciò rifletta le preoccupazioni legate a un mercato del lavoro in deterioramento e alle problematiche (ora risolte) legate al limite del debito statunitense.

Gli investitori probabilmente continueranno a perseguire una strategia conservativa per quanto riguarda l'assunzione di rischi fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza su una possibile recessione negli Stati Uniti e, di conseguenza, nell'economia globale.

Se le previsioni sono corrette e ci troviamo nelle fasi finali dell'attuale ciclo di espansione dell'attività economica, le prospettive per gli asset sensibili alla crescita sono sfidanti.

La cautela è giustificata poiché il potenziale di apprezzamento limitato si scontra con rischi al ribasso significativi.



Ad oggi, la costruzione di un portafoglio di successo probabilmente sarà sbilanciata sul reddito fisso che dovrebbe essere favorito da un rallentamento della crescita e un'allocazione più conservatrice di asset come le azioni, che dovrebbero beneficiare delle prospettive di un aumento della crescita.

Nikolaj Schmidt, Chief International Economist, T.

Rowe Price