La Federcalcio inglese firma un accordo pluriennale con Google

Infine, Pixel e FA cercheranno di sviluppare insieme nuove esperienze per tutta la durata della partnership, sfruttando la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale di Google con la promessa di migliorare le esperienze dei fan allo stadio di Wembley e a casa.

L'annuncio estende la relazione esistente di Google con la FA, in seguito all'annuncio di Google Cloud come cloud ufficiale delle squadre inglesi nel 2019.

Secondo Eileen Mannion, vicepresidente del marketing di Google UK, ha dichiarato: "Il calcio è molto più di uno sport nel Regno Unito, è profondamente radicato nel nostro patrimonio.



Non è solo parte della nostra cultura vibrante e diversificata; riunisce le persone, generando entusiasmo e costruendo comunità forti.

Siamo orgogliosi di collaborare con la Federcalcio UK per aiutare i fan a creare ricordi insieme.

I telefoni sono una parte integrante dell'esperienza sportiva moderna e siamo entusiasti di lavorare con la FA per avvicinare i fan all'azione delle nostre incredibili squadre maschili e femminili come mai prima d'ora".

Il direttore commerciale della FA Navin Singh ha aggiunto: "Siamo appassionati di mettere in contatto i nostri tifosi con le nostre squadre inglesi e questa partnership avvicinerà fan e giocatori attraverso i contenuti forniti dalla tecnologia leader".

Google Pixel diventerà anche il nuovo title sponsor della Bundesliga femminile tedesca dall'inizio della stagione 2023-24, è stato annunciato all'inizio di questo mese.



L'accordo quadriennale inizia il 1 luglio 2023 e dura fino al 30 giugno 2027, con il marchio che sostituisce la società di stampa online Flyeralarm nel ruolo di sponsor principale.