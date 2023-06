SostenibilitÃ : le imprese nel settore industriale non sono pronte alle nuove norme

Questa trasparenza è fondamentale per adempiere agli obblighi di reportistica ESG e prevenire potenziali sanzioni", afferma Luigi Salerno, Country Manager di Aras Italia.

Tracciabilità delle materie prime e maggiore trasparenza nella supply chain

Le nuove normative di reporting non si applicano solo alle aziende operanti all'interno dell'UE, ma anche ai fornitori provenienti da Paesi come la Svizzera o il Regno Unito, poiché questi hanno un impatto significativo sull'intero ESG-Footprint di un prodotto in quanto parte della supply chain.

"I produttori che necessitano di una maggiore tracciabilità delle materie prime e di una maggiore trasparenza nella supply chain richiederanno dati sulla sostenibilità ai loro fornitori diretti", aggiunge Salerno.

Nonostante ciò, il 72% delle aziende coinvolte nello studio ha ancora difficoltà a conformarsi ai requisiti di sostenibilità futuri previsti dalla legge.



Le tradizionali analisi manuali non sono più sufficienti per soddisfare i nuovi obblighi di reportistica sulla sostenibilità aziendale.

La soluzione è rappresentata dalla digitalizzazione.

"Attraverso un'applicazione PLM, le informazioni sui prodotti e sui processi vengono fornite in modo trasparente lungo l'intero ciclo di vita, creando una base solida per lo scambio di dati tra aziende e la tracciabilità necessaria nel contesto della CSRD", spiega Salerno.

"Secondo la ricerca, le aziende che utilizzano già un Product-Lifecycle-Management (PLM) sono in media molto più preparate alle nuove esigenze ESG rispetto alla concorrenza.

Una strategia di sostenibilità ben pensata basata su un PLM consente alle aziende non solo di evitare multe, ma anche di produrre prodotti ecologici in modo economicamente vantaggioso", conclude Salerno.