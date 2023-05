McDonald's rinnova la sponsorizzazione FIFA

Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, ha dichiarato: "siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con McDonald's per la FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 e la FIFA World Cup 2026.

McDonald's è un prezioso partner della FIFA da molti anni e apprezziamo il loro continuo supporto per i nostri tornei storici.

McDonald's condivide la nostra passione per il calcio e il nostro impegno nel promuovere i valori di questo sport e non vediamo l'ora di lavorare insieme per rendere questi tornei indimenticabili per i fan di tutto il mondo".



Per Morgan Flatley, Executive Vice President, Global Chief Marketing Officer e New Business Ventures, McDonald's Corporation, "McDonald's crede nel potere del calcio di elevare e connettere le comunità.

Questa continua collaborazione di lunga data con la FIFA, così come il nostro ruolo e impegno come organizzazione impegnata recentemente annunciata con il Centro per lo sport e i diritti umani (CSHR), offre a McDonald's un'opportunità unica per riunire le persone e promuovere i nostri valori oltre i confini con le comunità in tutto il mondo.

La magia della nostra attività è la nostra iconicità globale abbinata alla fanbase locale, e non ci sono momenti globali più grandi da celebrare con i nostri fan in tutto il mondo di questi due tornei".