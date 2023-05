Il commercio unificato sostiene gli acquisti contro l'inflazione

Una percentuale superiore ai dati internazionali aggregati, dove questa tendenza è emersa per il 78% degli intervistati.

Inoltre, più di un terzo degli italiani (37%) afferma di aspettare momenti chiave nel corso dell'anno come il Black Friday o i saldi stagionali prima di effettuare un acquisto.

Adeguandosi alle nuove esigenze, il 48% dei commercianti italiani ritiene che l'impatto dell'inflazione sia tale da dover offrire sconti ai consumatori tutto l'anno.

In linea con i dati globali, dal sondaggio è emerso inoltre che, di fronte all'aumento del costo della vita, la personalizzazione dell'esperienza di acquisto e la fidelizzazione al marchio sono diventati elementi sempre più importanti per gli acquirenti in Italia.



Più di due terzi (68%) vorrebbe poter usufruire maggiormente di sconti sui prodotti e quasi la metà (48%) dichiara di preferire aziende e marchi che registrano le preferenze di navigazione effettuate durante precedenti acquisti online, in modo da usufruire di un percorso d'acquisto personalizzato.

Nonostante la crescente richieste di esperienze su misura, il 42% dei retailer afferma che è sempre più difficile classificare i clienti in base ai comportamenti, non riuscendo sempre a soddisfare le singole esigenze, percentuale che arriva al 52% a livello internazionale.

I vantaggi della tecnologia

Analizzando le preferenze di acquisto dei consumatori, emerge come l'Integrazione tra on line e off line favorisca in maniera significativa il legame dei clienti con i brand e li spinga a tornare in negozio per nuovi acquisti.

Un'elevata percentuale degli intervistati in Italia afferma infatti di rimanere più fedele a chi offre servizi ibridi come la possibilità di acquistare online e restituire in negozio (60%) o la comodità di valutare un acquisto in negozio per poi concludere l'acquisto online, o viceversa (42%)



Inoltre, l'esperienza di acquisto in negozio integrata con strumenti e servizi tecnologici quali le casse self-service, il QR code o l'utilizzo delle applicazioni durante il check- out è valutata positivamente dai consumatori italiani: più di un terzo (35%) ha dichiarato di essere soddisfatto perché la tecnologia rende gli acquisti più veloci e un quarto (25%) ha affermato che visiterebbe più spesso un negozio che offre servizi di acquisto integrati con soluzioni tecnologiche.

Nonostante i risultati, la ricerca ha evidenziato che solo il 20% dei marchi italiani ha già cominciato ad investire in soluzioni a supporto del commercio unificato.

Il 33% afferma di stare iniziando ad investire in questo senso e il 39% è in fase di valutazione.

Risultati simili a quelli emersi a livello internazionale, dove emerge che il 17% delle aziende sta già investendo nello Unified Commerce.

La tecnologia come leva per espandersi in nuovi mercati

L'investimento in tecnologia può inoltre sostenere l'espansione delle aziende in nuovi mercati.



Con un mercato locale che offre opportunità limitate, l'internazionalizzazione rappresenta la prima opzione per crescere, qualsiasi sia il settore di appartenenza.

La propensione delle aziende a uscire dai confini italiani è in linea con la media globale, sono il 66% (contro il 68%) le aziende italiane che prevedono di espandersi in nuovi mercati nel 2023, la maggior parte (40%) attraverso l'eCommerce e il 26% tramite l'apertura di negozi fisici.

In particolare, dall'Italia si va in Germania (42%), Francia (42%), Spagna (22%) e UK (19%).

Se l'ambizione travalica i confini europei, i mercati di riferimento sono gli Stati Uniti (18%), storico mercato per i prodotti made in Italy, Cina (12%) e Canada (12%).

Per cercare di adeguarsi alle esigenze dei clienti stranieri, alcune aziende stanno ampliando i propri servizi legati alle metodologie di pagamento: Il 25% per esempio accetta metodi di pagamento internazionali come AliPay o WeChat Pay e il 34% è anche attrezzato per i nuovi portafogli digitali.



"Il comportamento dei consumatori si è evoluto rapidamente negli ultimi anni e le strategie che i le aziende retail prendono ora in merito agli investimenti tecnologici sono più importanti che mai", ha dichiarato Roelant Prins, Chief Commercial Officer di Adyen.

"La nostra ricerca ha evidenziato come l'uso della tecnologia, e in particolare del commercio unificato, possa supportare la crescita delle aziende con un approccio più agile e sofisticato che le aiuti a comprendere le tendenze dei clienti e le mutevoli richieste.

La piattaforma tecnologica finanziaria di Adyen è fondata sul commercio unificato, ovvero fa confluire i dati di tutti i pagamenti di un'azienda all'interno dello stesso sistema.

In questo modo, si ottiene un'efficace visione d'insieme dei clienti, permettendo di soddisfare le loro aspettative al momento dell'acquisto.

Il retail è uno dei settori che si sta evolvendo più rapidamente in tutto il mondo e la tecnologia si sta affermando come fattore chiave nel garantire la resilienza del business nel contesto attuale", conclude Prins.