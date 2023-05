Imprenditori, dominate l'impulso dell'invidia - LibroÂ L'invidia e la societÃ 

Una ristampa che sottace non solo sull'innegabile intramontabilità di questo testo ma anche la pericolosità dei tempi che stiamo vivendo.

L'invidia, sentimento inconfessabile che da sempre regola i rapporti sociali, motore più o meno occulto di accuse, sospetti e processi mediatici, ha oggi l'aggravante di annidarsi anche nei subdoli meandri digitali dei social media.

I quali, tuttavia, non sono altro che la cassa di risonanza di una tensione verso il livellamento che è dilagante nella società e nelle rivendicazioni politiche, la cui sorgente sta proprio nell'invidia e nelle sue infinite declinazioni.

L'invidia e la società è un libro che l'Autore, eminente sociologo austriaco, scrive nel lontano 1966 e che resta tuttora, nella storia delle ricerche politiche-sociologiche, il più completo e profondo studio mai realizzato in materia, pubblicato in molti Paesi del mondo.