Cresce ancora la raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi in alluminio

"Per gli imballaggi in alluminio si supera il concetto ?usa e getta' e si afferma sempre più quello ?usa e ricicla' così come il concetto ?mono-uso', genericamente associato al settore del packaging, non si addice al packaging in alluminio, materiale per natura disponibile per un ?uso infinito'.

Sono due cambi di paradigma che esprimono molto bene la natura e la missione del sistema italiano di gestione del packaging in alluminio", ha dichiarato Carmine Bruno Rea (nella foto), Presidente di CIAL, e recentemente nominato Consigliere di Amministrazione di Conai - Consorzio Nazionale Imballaggi in rappresentanza della filiera alluminio, categoria produttori.



"L'alluminio è facile da raccogliere e da riciclare e noi in Italia lo facciamo molto bene.

I risultati lo dimostrano", prosegue Rea, "ma è anche utile sottolineare quanto l'alluminio sia il materiale ideale per la produzione di imballaggi (lattine per bevande, scatolette per alimenti, bombolette aerosol, tubetti, vaschette, foglio sottile in rotoli e per involucri, tappi, chiusure e capsule per il caffè, ecc.) perché è leggero, malleabile, resistente agli urti e alla corrosione ed è in grado di garantire un effetto barriera che protegge dalla luce, dall'aria, dall'umidità e dai batteri in linea, quindi, con gli altissimi standard richiesti nei settori food e beverage per una lunga e sicura conservazione, a tutela della salute umana e con un contributo imprescindibile alla prevenzione della formazione del rifiuto organico e alla riduzione dello spreco alimentare e degli scarti.



Tutti elementi - conclude Rea - che rendono il packaging in alluminio, sempre più coerente con i principi della Prevenzione e quindi con le politiche e i modelli di sviluppo socioeconomico della Green Economy".