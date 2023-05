Costruzioni: imprese soddisfatte del portafoglio ordini

Molto bene la soddisfazione per il portafoglio ordini, considerato adeguato ai livelli di sostenibilità finanziaria da 9 aziende su 10 (90%).

Negli ultimi mesi, il 95% delle realtà ha raggiunto un livello di ordini tale da comportare la rinuncia a lavori per l'eccesso di richieste. Per sopperire a questo problema le imprese stanno investendo sempre di più in formazione, con 9 aziende su 10 comunque soddisfatte del livello di competenze interne.

Sul fronte occupazione, circa la metà delle imprese (52%) prevede nuove assunzioni nel prossimo quadrimestre, e 1 su 4 (25%) dichiara di aver aumentato gli stipendi nell'ultimo quadrimestre.



Tra tutte le aree in cui sono previsti investimenti, spicca la sostenibilità.

Complici anche l'inflazione e il conflitto in Ucraina, la filiera sta ricorrendo sempre più all'uso di dispositivi a basso consumo energetico, all'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e al ricorso all'isolamento termico.

Guardando l'altra faccia della medaglia, sono proprio il caro energia e l'aumento dei prezzi delle materie prime, ad aver colpito maggiormente il settore anche se in misura di gran lunga inferiore rispetto alle ultime rilevazioni.

Nel prossimo futuro, investimenti, incentivi e bonus relativi all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio privato vengono identificati come i principali motori per la crescita.

"La filiera sta attraversando un momento di grande trasformazione, ricco di opportunità da cogliere per il bene del settore e del Paese", ha dichiarato Emilio Bianchi, Direttore Generale di SAIE (nella foto).



"Da una parte i numeri raccontano la crescita di tante realtà, dall'altro è evidente il bisogno di governare questa fase puntando su innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, formazione.

È proprio su questi temi che abbiamo deciso di incentrare la prossima edizione di SAIE Bari a ottobre.

Negli ultimi anni il nostro salone ha cambiato pelle, unendo alla tradizionale esposizione dei migliori prodotti, iniziative speciali, aree dimostrative e momenti di incontro non solo tra gli operatori del settore, ma anche con le istituzioni.

Il 75% delle aziende ritiene essenziale allargare la propria rete di contatti e SAIE è il luogo ideale per coltivare connessioni con imprese, professionisti e gli altri stakeholder.

È anche in quest'ottica che, nel 2019, abbiamo scelto Bari come punto di ritrovo della filiera con una focalizzazione sul mercato del Centro Sud Italia e dei paesi del bacino del Mediterraneo.



Una scommessa pienamente vinta, che ha trasformato l'edizione di Bari, in alternanza annuale con quella di Bologna, in una certezza per l'intero settore".