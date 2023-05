Giuseppe Amitrano (Dils): il Real Estate deve innovarsi profondamente

Lo ricordiamo spesso: vale oltre 270 trilioni di dollari, ma per grado di innovazione è probabilmente tra gli ultimi.

Quindi consideriamo che un modo di vedere questo settore in maniera differente rispetto al passato passi anche da iniziative realizzate in ambito di sostenibilità sociale, come quella del progetto "This is my Milano", lanciato la scorsa settimana con l'obiettivo di supportare le comunità attraverso interventi concreti a favore delle associazioni ed enti no-profit che operano nei quartieri. Questa iniziativa fa parte del più ampio programma di "Give Back" di Dils e nasce da un diverso modo di fare impresa, che vuole guardare a tutti gli stakeholder in maniera responsabile e sostenibile.

C'è quindi la possibilità di fare i bilanci in maniera differente.

E noi ci stiamo provando.

Quando però parliamo di immobiliare a Milano si tratta di un territorio particolarmente ricettivo: è esportabile questo modello?

Penso che la città di Milano sia di per sé la composizione, la somma di tanti quartieri.