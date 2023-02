3 skill indispensabili essere un marketer data-driven

In particolare, chi è attivo nel mondo del marketing non dovrebbe trascurare la propria abilità nel lavorare in squadra e nel comunicare, oltre a impegnarsi nel miglioramento delle competenze interpersonali e di pensiero critico.

2 - Cross-team cooperation

Sapere interfacciarsi e collaborare efficacemente con altri team è un'abilità di primaria importanza, specie in presenza di differenze significative.

Oggi, per esempio, è quanto mai imprescindibile essere in grado di relazionarsi con persone provenienti da culture e background diversificati e riconoscerne, al di là delle diversità, le idee e le skill.

Tale predisposizione si mostra anche nella capacità di chiedere aiuto nel momento del bisogno e di riconoscere le persone più adatte a cui rivolgersi.

È impossibile, d'altronde, essere preparati su ogni argomento e specializzati in ogni campo: il gioco di squadra è la risposta.



Di particolare rilevanza per un marketer data-driven, inoltre, è la cooperazione con i rappresentanti dell'équipe legale, specialmente per quanto riguarda le questioni di privacy compliance.

Le leggi in materia, infatti, cambiano costantemente e, sebbene i professionisti del marketing possano avere un'idea generale dei mutamenti in atto, è per loro impensabile conoscere ogni normativa.

La collaborazione tra team è, quindi, essenziale, specie se gli esperti sono in grado di tradurre le complesse terminologie giuridiche in un linguaggio più facilmente comprensibile a tutti coloro che contribuiranno alla definizione di una strategia di compliance.

3 - Abbracciare il potenziale dei dati

Sempre più aziende si dichiarano con orgoglio data-driven, ma in quante sanno davvero come diventarlo?

Sono due le caratteristiche indispensabili per qualunque brand che voglia rientrare in questa definizione.



Innanzitutto, la qualità dei dati a cui ha accesso.

Dati di qualità mediocre ostacolano un adeguato approccio data-driven, oltre a generare sfiducia negli stakeholder.

Ne consegue che è basilare scegliere con accuratezza i tool del marketing stack aziendale, selezionando quelli più adatti al raggiungimento degli obiettivi del brand e in linea con i suoi valori.

In secondo luogo (ma non necessariamente in questo ordine), è fondamentale un giusto mindset, ovvero un atteggiamento che riconosca le effettive potenzialità di un business model basato sui dati e che ne guidi l'implementazione.

"Le innovazioni tecnologiche, pur non essendo ancora in grado di sostituire realmente la figura del digital marketer, ci confermano che il suo ruolo e le sue abilità devono necessariamente continuare ad evolversi nel tempo", commenta Mateusz Krempa, Chief Revenue Officer di Piwik PRO.



"Il futuro premierà quegli specialisti che a una più ampia conoscenza di canali e competenze sapranno affiancare una particolare expertise in un paio di aree tematiche selezionate, persone che si distinguono per il possesso di skill cognitive, intelligenza emotiva e creatività".