ChatGPT mette in discussione il dominio di Google

Il costo stimato per l'esecuzione di ChatGPT è di circa 100.000 dollari al giorno e quello di ogni parola generata su ChatGPT è stimato in 0,0003 dollari: non è un esercizio economico per ChatGPT.

ChatGPT sarà la fine del motore di ricerca di Google?

ChatGPT diventerà un sostituto di Google o persino di Internet, come ha affermato il CEO di Microsoft durante la teleconferenza sugli utili del quarto trimestre del 2022? ChatGPT è un modello di machine learning addestrato a generare testo su un dato input, mentre Google è un motore di ricerca progettato per trovare informazioni su internet attraverso relazioni di link tra siti web.



Mentre Google è in grado di trovare informazioni che sono state pubblicate di recente, ChatGPT deve essere riaddestrato su nuovi dati contenenti queste informazioni, il che può essere un processo computazionalmente pesante.

Ecco la nostra interazione con l'attuale versione di ChatGPT, che dimostra chiaramente i limiti nei dati di input.

I suoi dati arrivano solo fino al 2021.

Cosa fa Google meglio di ChatGPT

- Google fornisce risultati di ricerca basati su dati in tempo reale;

- Google restituisce più risposte che sono abbastanza facili da navigare;

- Google indica chiaramente la fonte, sebbene né Google né ChatGPT abbiano alcuna convalida del contenuto nella risposta;

- Google è estremamente veloce ed economico rispetto a ChatGPT.

DeepMind di Google accelera per creare la risposta a ChatGPT

DeepMind, che è una sussidiaria di Alphabet (la società madre di Google) che lavora sulla tecnologia AI, ed è uno dei principali gruppi di ricerca all'interno dell'Intelligenza Artificiale.



Molto probabilmente per Alphabet/Google è stato molto frustrante essere superati da OpenAI su ChatGPT e di conseguenza è stato chiesto a DeepMind di allocare risorse per creare la propria versione.

DeepMind ha recentemente annunciato un imminente lancio del suo concorrente ChatGPT chiamato Sparrow, che potrebbe essere rilasciato per una "beta privata" nel 2023.

Si prevede che Sparrow garantirà maggiore accuratezza, oltre ad avere la capacità di citare specifiche fonti di informazioni.

ChatGPT ha davvero rivoluzionato molti tipi di query di informazioni e altri tipi di attività, ma rimane molto in dubbio che possa essere un sostituto di Google, né essere una nuova fase di Internet.

Il fatto che la tecnologia non sia brevettata e venga replicata da DeepMind, e forse anche da Baidu in Cina, indica che ChatGPT, sebbene impressionante, è riuscito a risolvere i problemi ingegneristici alla base della tecnologia.



Ma se altre aziende tecnologiche possono realizzare le proprie versioni, il valore aziendale è meno unico.

In ogni caso, Microsoft ha speso meno dell'1% per un'opzione nella tecnologia AI.

Il prezzo delle azioni di Alphabet è sceso del 44% dal picco massimo al minimo, ma quest'anno le sue azioni sono aumentate del 12% seguendo il resto del settore tecnologico.

Il ChatGPT e la narrazione intorno alla fine dell'attività di ricerca di Google hanno avuto un impatto significativo a breve termine sul sentiment, ma riteniamo che la minaccia sia sopravvalutata e che l'attività di ricerca di Google continuerà a prosperare negli anni a venire.

Alphabet è valutato a un rendimento del flusso di cassa libero del 6%, che è il rendimento osservato dalla crisi finanziaria e sottolinea le basse aspettative che sono state incorporate nel prezzo delle azioni.

Peter Garnry, Head of Equity Strategy per BG SAXO