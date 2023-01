La tecnologia Ã¨ il futuro dello sport

Gli sport più praticati in Italia sono stati calcio, corsa, nuoto, escursionismo e, infine, il ciclismo.

Dopo il periodo fortemente caratterizzato dalle restrizioni legate alla pandemia, il 2022 ha visto un ritorno massivo nelle palestre e nei centri sportivi.

Il 48% degli italiani (vs 43% degli europei) ha infatti preferito pagare un abbonamento per allenarsi in palestra piuttosto che svolgere esercizi in casa o al parco.

Secondo la ricerca, infine, la passione degli italiani per lo sport sembra spingersi anche nella volontà di intraprendere un maggior numero di viaggi nel 2023 (34%).

Il 27% degli italiani desidera organizzare viaggi all'insegna dello sport invernale come sci e snowboard per il 2023.

Un'esigenza che può essere facilmente soddisfatta grazie al calendario degli eventi sportivi che ha appena aperto in grande stile ad inizio di questo mese, con l'83a edizione della competizione World Cup Races a Kitzbühel, sponsorizzata da Mastercard, che si svolge in Austria e che con eventi come la UEFA Champions League, 2023 Rugby World Cup, The Open, Roland Garros e League of Legends European Championship, tutti parte delle properties di sponsorship di Mastercard, ha di fronte a sé un grande anno per gli eventi dal vivo.



"Gli ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati da una forte crescita dell'interesse degli italiani verso lo sport, non solo con il ritorno dei tifosi negli stadi e degli sportivi nelle palestre, ma anche con la crescente popolarità del turismo montano e degli sport invernali nei quali i successi dei grandi campioni italiani stanno riaccendendo le passioni degli italiani.

Al contempo, l'impatto della tecnologia nello sport continua a riscuotere grande interesse, grazie all'enorme potenziale di tecnologie emergenti che i consumatori non vedono l'ora di sperimentare", ha dichiarato Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard.

"Lo sport è infatti parte integrante del nostro Paese e, come Mastercard, siamo orgogliosi di supportarne l'evoluzione nella sua veste più digitale e, al tempo stesso, di sponsorizzare alcune delle più importanti competizioni sportive in Italia e nel mondo".

La tecnologia alimenta l'intrattenimento sportivo: in prima linea realtà virtuale e metaverso

Nel 2022 l'impronta digitale dello sport in Italia ha continuato a crescere, permettendo di assecondare le passioni sportive e godere di ogni aspetto comodamente dai propri canali preferiti.



Il 62% degli italiani ha infatti affermato che la tecnologia si è rivelata fondamentale per poter praticare sport durante momenti storici difficili come quelli appena passati.

Altrettanto importante è stato anche assistere agli eventi sportivi, con i social media che si sono rivelati senza dubbio un canale molto diffuso tra europei e italiani, a tal punto che quasi la metà degli intervistati (48%) ne fa uso regolarmente.

Tuttavia, con uno sguardo al futuro, c'è grande aspettativa per le innovazioni tecnologiche che promettono di migliorare sempre più l'esperienza sportiva dello spettatore in futuro: il 50% vorrebbe infatti vivere un evento sportivo tramite VR e il 44% tramite il metaverso.

In linea con questo trend, si stima che il ruolo della tecnologia nello sport continuerà a crescere anche nel 2023.

Il 62% degli italiani ritiene infatti che sia proprio la tecnologia la chiave per un futuro più inclusivo e redditizio per lo sport (vs il 56% degli europei).



Molte sono le aspettative che gli italiani ripongono nella realtà virtuale, con il 57% dei nostri connazionali che dichiara di voler fare esperienza di un evento sportivo attraverso questa innovativa tecnologia, il 26% che afferma di aver già avuto occasione di sperimentarla per vedere una partita, oltre ad un 20% che spera invece di utilizzarla per provare cosa significhi essere un atleta nel giorno decisivo di una partita.

Gli italiani sembrano inoltre essere pronti ad abbracciare il metaverso nel mondo dello sport.

Oltre 1 italiano su 2 (55% vs 44% degli europei) si è detto difatti curioso di sperimentare la visione di un evento sportivo attraverso questa innovativa tecnologia.

Nel frattempo, i canali social si confermano un canale privilegiato per la fruizione dello sport: il 59% degli italiani dichiara di utilizzarli più dei media tradizionali per leggere i commenti sportivi e il 47% per vedere video sportivi.



Non manca infine chi ha preferito dedicarsi a sessioni di training digitale, con il 45% degli italiani che ha scelto di dedicarsi agli eSports, oggi sempre più popolari.

Le caratteristiche che italiani ed europei si aspettano dalle partite del futuro

Il Mastercard Sport Economy Index ha indagato, inoltre, le caratteristiche che gli appassionati di sport vorrebbero vedere implementate nei match sportivi in futuro.

Emerge in questa classifica il tema dell'accessibilità che cattura la sensibilità degli italiani, facendo sì che il 32% (vs 23% degli europei) auspica in strutture più all'avanguardia e più accessibili alle persone disabili.

La Top 10 dei desiderata

1 - musica dal vivo durante le pause e gli intervalli;

2 - strutture più accessibili alle persone disabili

3 - auricolari per ascoltare le conversazioni tra allenatore e giocatori in tempo reale;



4 - esperienze di realtà virtuale per immedesimarsi nei giocatori;

5 - attività di coinvolgimento durante le partite (come votazione del migliore in campo o kiss-cam);

6 - punti vendita per fare acquisti;

7 - brunch illimitato prima della partita;

8 - schermi televisivi sul retro delle poltrone per alternare con variare con altri contenuti d'intrattenimento;

9 - strutture SPA con vista sul campo;

10 - partite a tema per i tifosi.