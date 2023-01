Il metodo dello psicologo in azienda - Libro

Come sostengono gli autori, "la novità teorica, sviluppata nel testo, è l'affermazione che il counseling, come relazione, possiede una propria modalità relazionale dell'intervento.

Si ritiene che lavorare con i tre sistemi della mente, pensieri, sentimenti e comportamenti, con l'obiettivo di armonizzarli nel funzionamento naturale della persona, costituisca lo specifico del counseling, poiché queste funzioni dell'essere umano, nel qui e ora e nella sua memoria, sono primarie e precedono la strutturazione di personalità, evolutivamente successiva, leggibile con diversi approcci".

Il testo, preceduto da alcuni contenuti teorici, è diviso in due parti: la prima sviluppa la teoria relativa al processo di counseling, la seconda offre una breve riflessione sulla supervisione.

Si è scelta la struttura propria di un intervento di counseling, già dettagliato nel suo processo e negli obiettivi delle diverse fasi - accoglienza, contratto, pianificazione, intervento - per operare la selezione di alcuni elementi teorici dell'Analisi Transazionale.



Nel capitolo centrale, gli autori affrontano le quattro fasi del processo di counseling, fornendo i contenuti di base dell'Analisi Transazionale con alcune integrazioni tematiche sui fondamenti della metodologia dell'intervento specifico per il counseling.

Un libro non semplice, è bene dirlo subito, ma che pur partendo da una matrice cattolica dei due autori, offre interessanti spunti anche a uomini d'azienda, alle prese spesso con decisioni severe che mettono in gioco l'universo valoriale che alloggia dentro ogni risorsa

