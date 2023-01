Una recessione nei prossimi 12 mesi Ã¨ inevitabile?

Inoltre, la curva dei rendimenti a 3 mesi/10 anni, uno dei nostri indicatori preferiti di ciclo economico, è profondamente invertita.

L'inversione è un segnale affidabile di una recessione economica: la curva si è infatti invertita prima di ogni recessione dal 1960, con un solo falso positivo nel 1967.

In terzo luogo, il mercato immobiliare è crollato.

Poiché il ciclo immobiliare (vendite e costruzione/investimento) rappresenta anche il ciclo economico, è probabile che si verifichi una recessione.

E, infine, la politica monetaria della Federal Reserve si sta avvicinando verso un territorio restrittivo: rapidi aumenti dei tassi spesso precedono le recessioni.

Tuttavia, dato che la narrazione di una recessione imminente è così diffusa, vale la pena considerare perché, in realtà, potrebbe non accadere nei tempi e nei modi indicati dalle previsioni.

Per cominciare, gli indicatori menzionati non consentono di stabilire con precisione il momento in cui si verificherà una recessione.



Una buona ipotesi è che si verifichi nei prossimi 12 mesi, ma il ritardo potrebbe essere maggiore.

La recessione potrebbe iniziare solo nella seconda metà del 2023 o, addirittura, più tardi.

Questo potrebbe accadere perché, sebbene la Fed abbia inasprito le condizioni finanziarie nel corso del 2022, la politica monetaria non è ancora così restrittiva da indicare una recessione.

Il tasso reale dei Federal Funds corretto per l'inflazione è ancora in territorio negativo.

La narrazione per cui la Fed farebbe precipitare l'economia in una recessione, potrebbe rivelarsi ancora troppo prematura.