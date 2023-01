Ipotesi candidatura congiunta Svizzera, Francia e Italia per le Olimpiadi invernali del 2030

Commentando la possibilità di un'offerta congiunta per i Giochi del 2030, il Comitato olimpico nazionale svizzero, Swiss Olympic, ha dichiarato che "l'unica entità in grado di decidere se è giunto il momento di presentare una domanda è Swiss Olympic.

E crediamo che non sia realistico farlo ora per le Olimpiadi che si svolgeranno tra poco più di sette anni".

L'emergere di una potenziale nuova candidatura arriva in mezzo all'incertezza sul processo di offerta per i Giochi del 2030.

Il mese scorso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ritardato un annuncio sui diritti di hosting in modo da poter studiare un rapporto della sua Future Host Commission che proponeva l'idea di ruotare l'evento all'interno di un pool di host.

La Commissione ha delineato una serie di proposte e potenziali sfide per ospitare le Olimpiadi invernali, che potrebbero avere un impatto sulla futura selezione degli organizzatori.



Questi includono l'idea di ruotare l'evento all'interno di un gruppo di Paesi ospitanti.

Il rapporto includeva anche i risultati preliminari di importanti ricerche accademiche, che mostrano una potenziale riduzione del numero di host climaticamente affidabili, nonché discussioni in corso da parte delle federazioni di sport invernali sui rispettivi calendari degli eventi.

Per garantire l'affidabilità del clima, è stata inoltre proposta agli host di mostrare temperature minime medie inferiori a zero gradi per le sedi delle gare sulla neve al momento dei Giochi per un periodo di 10 anni.