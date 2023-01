Startup innovative: quelle al femminile crescono del 40% in due anni

Come mostrano i dati elaborati da InfoCamere per l'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, le innovatrici rappresentano il 13,6% del totale delle startup, una quota analoga a quella registrata due anni prima (13,5%).

Ma la loro crescita, in questo biennio, è stata notevole (+40%).

"La crescente propensione delle donne a impegnarsi in settori imprenditoriali più innovativi, oggi in gran parte ancora appannaggio degli uomini, è un fatto certamente positivo", sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, nella foto).

"Speriamo che sempre più giovani vogliano seguire questo esempio, scegliendo di laurearsi in discipline Stem, oggi tanto ricercate dalle imprese".

Oltre il 70% di queste duemila imprese femminili opera nei servizi alle imprese (1.455).

Poco più del 15% invece nelle attività manifatturiere (306) e il 4,6% nel commercio (91).