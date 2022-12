Reinventare lo store fisico: 3 consigli per offrire oggi l'esperienza di domani

I migliori retailer stanno raccogliendo insight sui consumatori per identificare il ruolo dello store fisico nel suo customer journey e ottimizzarlo di conseguenza.

Per alcuni, la comodità e l'immediatezza dello store sono fondamentali.

Per altri, è un'esperienza di acquisto personalizzata e ad alto contatto.

Per la maggior parte, si tratta di un mix unico che richiede una formula mista.

Un personale ben preparato, una tecnologia veloce e flessibile e un processo decisionale data-based sono quasi sempre parte integrante del successo.



Se la domanda per il personale fosse "perché i clienti visitano gli store?", darebbero tutti la stessa risposta? E, più importante, sarebbe la stessa risposta dei clienti?

Avvicinarsi al cliente, diventare più intimo con esso, e capire come la pensa, è il primo step.

2 - Ottenere gli insight giusti, e non solo

Sebbene KPI come la conversione, il sell through e gli utili prima degli interessi, delle tasse, del deprezzamento e dell'ammortamento (EBITDA) siano importanti, non sono il fine ultimo.

Una volta capito perché i clienti visitano lo store, il passo successivo è capire come misurare e migliorare le performance rispetto alle loro aspettative.

È importante fare un passo indietro, guardare il quadro complessivo e chiedersi se si dispone davvero delle tecnologie necessarie per continuare a monitorare le performance rispetto a queste aspettative.

Per ogni valutazione delle performance fiscali o dell'efficienza operativa deve esistere una misurazione della customer store satisfaction.



Può trattarsi di una misurazione semplice come il Net Promoter Score, oppure di qualcosa di più avanzato e rivelatore.

Per esempio, se si confrontano le vendite online con le vendite retail all'interno di intervalli di prossimità definiti rispetto allo store (per esempio 5, 10, o 25 km), si può scoprire quanto i clienti sono disposti a viaggiare per vivere la store experience.

E, all'interno di questo segmento di clienti, quali sono le differenze tra quello digital, dello store fisico e il cliente che fa acquisti in entrambi i modi.

Se si vogliono ottenere metriche avanzate per capire meglio l'impatto dello store sulla clientela, questa è la fase due.

3 - Investire nei giusti tool per ottenere un'esperienza migliore

In che modo, ora, i retailer dovrebbero pensare ai loro punti vendita? È una domanda complessa, con molti punti di partenza possibili, e per questo è fondamentale partire sempre dai dati.



Per i brand più moderni, la chiave del successo è rappresentata dalla capacità di aggregare i dati, che si tratti di gestione delle scorte in tempo reale, di dati transazionali o anche di dati relativi alla vita digitale dei clienti.

Per esempio, i Point-of-Sale (POS) hanno raggiunto un livello molto elevato rispetto alla funzione piuttosto superficiale delle generazioni precedenti.

Non si tratta più di un semplice strumento per completare una transazione e la relativa rendicontazione: i moderni POS rappresentano oggi la chiave per un commercio unificato e senza interruzioni, consentendo attività come l'endless aisle, il click & collect, il fulfilment degli ordini online da parte del punto vendita, il clienteling e la fidelizzazione.

I retailer di oggi hanno bisogno di una tecnologia con l'infrastruttura, l'agilità, la flessibilità e la scalabilità necessarie per unire tutti i punti di riferimento digitali, se vogliono sfruttare al massimo il potenziale dei loro punti vendita e offrire un'esperienza davvero impeccabile e piacevole per i clienti.



Riconoscere questo aspetto e cercare soluzioni che unificano tutti gli elementi del processo di fulfilment e del customer journey è il terzo punto da considerare.

Le trasformazioni a cui il settore del retail ha assistito di recente, accelerate dalla pandemia, non sono diversi dai precedenti periodi di cambiamento: sono semplicemente gli ultimi di una lunga serie di trasformazioni e sconvolgimenti.

Mentre lo store del passato poteva essere ormai archiviato nella storia del retail, i moderni punti vendita stanno vivendo una sorta di rinascita, in gran parte grazie alle nuove tecnologie disponibili.

Oggi, i retailer devono rivedere quei concetti tradizionalmente radicati in materia di beni e asset, e non si tratta più solo di uno scontro tra realtà fisica e digitale.

Si tratta di capire come un brand possa sfruttare tutti i suoi prodotti, tutti i dati dei clienti e tutti i canali a sua disposizione per offrire una customer experience davvero straordinaria e continuativa.