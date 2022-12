Come raggiungere il proprio brand purpose in 4 mosse

3 - Ottenere il consenso interno.

Se la cultura aziendale interna è preservata e ci sono le persone giuste al posto giusto, si è a un ottimo punto, ma manca ancora un tassello.

Per raggiungere uno scopo di successo, la squadra di lavoro deve non solo capire, ma anche sentire un legame emotivo con tale scopo.

Un modo per farlo è, ad esempio, lanciare una campagna di comunicazione interna per trasmettere ai dipendenti il significato del progetto.

O, ancora, dare loro il controllo.

Dando al personale la possibilità di plasmare e guidare la direzione del brand purpose, si impegnerà maggiormente, sentendosi parte essenziale del progetto.

4 - Pensare alle opportunità di business più che all'impatto sul business.

Coloro che diffidano del brand purpose spesso affermano che può danneggiare l'operatività, nuocere ai profitti e aprire le porte a critiche inutili.



Ma è vero il contrario: il brand purpose offre alle aziende l'opportunità di relazionarsi con i clienti e di dare loro un motivo per scegliere il proprio marchio rispetto ad un altro.

Lo scopo può aprire le porte a nuovi mercati e avere un impatto positivo.

Il 97% dei consumatori del Bel Paese afferma - in modo quasi plebiscitario - che l'onestà e la trasparenza di un'azienda rappresentano un fattore decisivo nelle decisioni di acquisto, e oltre la metà degli intervistati italiani (54%) dichiara di prendere in considerazione la posizione di un'azienda sulle questioni etiche prima di effettuare un acquisto.

Risulta evidente, dunque, l'importanza per un brand di avere uno scopo a livello sociale, ambientale ed etico.

Non adottarlo, al contrario, potrebbe rappresentare un errore difficilmente recuperabile.

Laura De Lorenzis, Partnership Manager di Trustpilot in Italia