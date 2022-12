SostenibilitÃ  sempre piÃ¹ centrale per le societÃ  quotate

"In linea con il trend già emerso nell'ambito delle analisi svolte sui bilanci 2019 e 2020, la trattazione del rischio correlato al cambiamento climatico evidenzia un'ulteriore crescita della diffusione dell'informativa fornita nelle Relazioni Finanziarie Annuali 2021 delle società quotate, confermando il proseguimento di un percorso di crescente consapevolezza.

In particolare, la maggiore sensibilità, certamente spinta dal processo evolutivo originato nei precedenti esercizi dalle crescenti sollecitazioni di investitori e regulator, è stata ulteriormente incentivata dalle raccomandazioni ESMA per i bilanci 2021", afferma l'Audit & Assurance Leader di Deloitte Stefano Dell'Orto.

Dall'analisi di Deloitte, svolta sui bilanci di 210 società quotate sul mercato MTA, emerge che il 68% delle relazioni finanziarie analizzate, relative a 143 entità, contiene informativa sul cambiamento climatico con un livello di dettaglio molto diversificato, includendo casi in cui si offre un quadro molto generico e teorico e casi in cui si fornisce un'analisi approfondita e coerente con la strategia climate adottata dalle società.



Il trend è in crescita rispetto al 2020 e al 2019, tuttavia, a fronte di un significativo miglioramento, rimane un 32% di società che non affronta tale aspetto nella Relazione finanziaria annuale.

Ai fini dell'analisi, le società sono state classificate in 10 macro-settori e 20 settori, sulla base dei cluster di Borsa Italiana, con l'obiettivo di meglio esaminare le correlazioni tra informativa di bilancio sul cambiamento climatico e core business delle entità.

In base al livello di dettaglio delle informazioni fornite, si sono individuati due sottogruppi differenziati: