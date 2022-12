SostenibilitÃ  ambientale: il cambiamento in azienda parte dalle persone

Tali basi culturali comportano, inoltre, la revisione di alcuni assunti che vengono tutt'oggi dati per scontati nella pianificazione di una strategia di sostenibilità.

Alcuni di questi assunti richiedono, per esempio, di considerare che le risorse naturali non siano illimitate: secondo il paper The Value of the World's Ecosystem services and natural capital (Nature, 15.05.1987, 253-260), il valore totale dei "servizi" messi a disposizione dall'ecosistema per sostenere la produzione (si pensi all'acqua, all'aria o anche agli agenti climatici a supporto dell'agricoltura) ammonta a 33 trilioni di dollari l'anno.



Questi servizi valgono quanto quelli forniti da funzioni interne all'azienda, ma sono a rischio, se non prossimi al collasso

Il coaching per favorire iniziative di sostenibilità di successo

Lavorare sul cambiamento degli assunti alla base delle decisioni che si prendono, si promuovono e si mettono in pratica richiede consapevolezza e capacità di trovare nuove soluzioni creative.

Il coaching è proprio questo: la pratica riflessiva di osservazione di sé stessi, del contesto in cui si opera e delle azioni che si compiono.

Questa presa di coscienza consente di ampliare le proprie prospettive e svelare nuovi modi per raggiungere un obiettivo.

Un'azienda potrebbe, quindi, adottare una complessa soluzione "cap-and-trade" per ridurre la propria impronta di carbonio, incentivare policy di lavoro da remoto per ridurre le emissioni legate agli spostamenti o cercare di sensibilizzare i propri fornitori sulla scelta di fonti energetiche, packaging e spedizioni più eco-friendly.



Quante aziende vedono, tuttavia, anche il Dipartimento Risorse Umane coinvolto a pieno titolo nel supporto alla transizione ecologica? Quanti leader ampliano le loro prospettive per includere le persone nella strategia di sostenibilità?

Secondo l'HR and Climate Strategy Survey 2021 di WTW, il 46% degli intervistati vede un coinvolgimento minimo dell'HR, il 38% un "qualche tipo di coinvolgimento" e solo nel 10% dei casi si riscontra un coinvolgimento significativo.

Inoltre, come evidenzia uno studio globale di McKinsey del 2021, molto spesso sono le persone stesse la causa principale del fallimento delle iniziative di trasformazione organizzativa, comprese quelle legate alla sostenibilità, a causa della loro resistenza al cambiamento o della difficoltà nell'assumere un ruolo trainante nel superamento delle suddette resistenze.



Un'azienda intenzionata a lavorare seriamente sulla sostenibilità ha bisogno di adottare un approccio sistemico, che combini il lavoro sulle strutture, sui processi e sulle tecnologie che possono rendere la loro value chain più sostenibile anche con un'azione concreta sulle persone.

Portare a bordo le persone significa intervenire sui valori, sul mindset, sulle competenze e sui comportamenti agendo su due fronti.

Da un lato, è necessario lavorare innanzitutto sulla leadership: devono essere, infatti, i leader aziendali a combinare la strategia di sostenibilità con la strategia di business e con il purpose, a sviluppare le competenze necessarie a guidare il cambiamento e ad adottare un approccio aperto al dialogo e all'innovazione.

Dall'altro, bisogna agire sulle persone affinché comprendano che ognuno può (e deve) fare la sua parte e che ciascuno ha una sfera di influenza sul sistema.



In questo, il coaching è un ottimo strumento per riflettere, generare soluzioni e prendersi la responsabilità anche di nuove azioni e nuovi comportamenti.

Adottare un approccio personalizzato e di lungo termine al coaching significa mettersi nella condizione di rendere possibile il cambiamento, aiutando collaboratori e manager a comprendere la psicologia alla base di una trasformazione di successo.

Inoltre, il coaching fornisce alle persone le competenze necessarie per portare avanti il cambiamento promosso dall'organizzazione nel suo insieme.

Se grazie al cambio di mentalità innescato da percorsi formativi su misura le persone iniziassero a prendere decisioni ad alto impatto, inserendo l'ecosistema come uno tra gli stakeholder da prendere in considerazione, allora il coaching si rivelerebbe un solido investimento non solo per l'organizzazione, ma anche per il pianeta

Valeria Cardillo Piccolino, Senior Behavioural Scientist South EMEA and Middle East di CoachHub