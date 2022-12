Passaggio generazionale: un momento cruciale per il futuro delle aziende

Un patrimonio che non è solo di natura economica e patrimoniale ma, anche e soprattutto, di valori, di competenze e di conoscenze.

Quali possono essere a suo avviso i più efficaci strumenti di protezione patrimoniale?

Gli strumenti giuridici più efficaci ai fini della protezione patrimoniale sono senza dubbio il trust, istituto giuridico di origine anglosassone che consente di poter gestire in maniera unitaria il patrimonio, oppure i veicoli societari, quali la holding S.r.l.

o la società semplice. Tuttavia, non esiste lo strumento giuridico migliore a priori e/o in assoluto ma esiste lo strumento giuridico (o l'uso combinato di più strumenti giuridici) migliore per quella persona, in considerazione delle sue attitudini e conoscenza nonché delle sue caratteristiche personali e relazionali nonché della composizione qualitativa e quantitativa del suo patrimonio e del suo contesto famigliare

Quali sono invece le difficoltà di un'apertura a fondi di private equity, tipicamente di una PMI?

Le difficoltà legate all'apertura a fondi di private equity si riscontro soprattutto nella resistenza dell'imprenditore/fondatore ad aprire il capitale a soggetti esterni.



È pertanto necessario effettuare un processo di "education" volto ad affrontare le singole tematiche afferenti alle conseguenze derivanti dall'entrata di un investitore all'interno della società, concentrandosi sui vantaggi che una simile operazione può portare all'attività aziendale, attuale e futura.

Spesso tali resistenze sono in capo alla generazione più anziana, mentre vi è maggiore apertura nelle nuove generazioni.

Soprattutto, si assiste alle difficoltà di implementare un sistema decisionale e di governance di natura condivisa; una difficoltà frutto, prevalentemente, del fatto di essere in presenza di persone abituate a decidere da sole.

Contemporaneamente, si avverte spesso la difficoltà di "staccarsi" dall'azienda che si considera una propria creatura ed anche solo ad immaginare che la stessa non sia esclusivamente propria

Quali sono le attività principali del suo Studio e come è nato?

Loconte&Partners nasce a Bari nel 1996 in una stanza tre metri per tre nella quale ero da solo.



L'idea era quella di provare offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria con particolare riferimento al mondo della pianificazione e della protezione patrimoniale, all'epoca praticamente inesplorate e non coperte dai servizi "tradizionali" di consulenza.

Nel tempo, lo studio si è sviluppato secondo un percorso di crescita organico ed attualmente la sede principale è a Milano con diversi altri uffici in Italia ed all'estero.

Attualmente, lo studio ha circa 40 professionisti e le sue principali attività sono: pianificazione e protezione patrimoniale e successoria; consulenza di natura fiscale e tributaria; assistenza nel contenzioso fiscale e civile; contrattualistica di impresa; procedure concorsuali; diritto penale; assistenza nella redazione e aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione delle società, ai sensi del d.lgs.



231/2001; diritto doganale; gestione e pianificazione del patrimonio artistico e dei beni da collezione. All'interno delle attività di studio sono integrate quelle di una società fiduciaria, di una trustee company e di una società di advisory nei servizi globali per i beni da collezione. Cerchiamo di rimanere una boutique del diritto con una forte caratterizzazione sulle esigenze della clientela private e HNWI in un contesto sia domestico che internazionale.