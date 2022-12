La Silver Economy vale in Italia giÃ  43,4 miliardi di euro

La Silver Economy vale in Italia già 43,4 miliardi di euro

Katerina Serada (SDG Hub): è un'economia trasversale che sta plasmando tutti i mercati e i settori, in particolare l'edilizia abitativa, i trasporti, le assicurazioni, la tecnologia, la salute, le comunicazioni, lo sport, il tempo libero e i viaggi

Nonostante ciò che pensano in molti, il processo di invecchiamento della popolazione non è una minaccia alla sostenibilità fiscale ma, anzi, rappresenta un'enorme risorsa con benefici per tutte le generazioni, sempre che l'Italia sia in grado di cogliere le opportunità di questo mercato.

Lo rivela lo studio "Silver economy e invecchiamento demografico in Italia.

Criticità e opportunità di business" della Rome Business School.

La ricerca, a cura di Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca della Rome Business School e Katerina Serada (nella foto), Fondatrice del SDG Hub (Center for Sustainable Economies and Innovation), porta in evidenza i più recenti trend sull'andamento demografico in Italia e nel mondo e analizza l'impatto dell'invecchiamento globale sugli attuali assetti economici e politici, le istituzioni, i mercati e le imprese.I cambiamenti demografici: l'Italia, la nazione più vecchia in un'Europa con sempre meno giovani

Sebbene diversi Paesi e regioni sperimentino la transizione demografica a ritmi diversi (per esempio, la popolazione in Asia sta invecchiando più velocemente rispetto all'Europa), si prevede che, nel mondo, gli over 50 aumenteranno di circa il 70% nel periodo 2020-2050, così che una persona su tre (pari a 3,2 miliardi di individui) avrà 50 anni o più entro il 2050 e, entro il 2075, gli over 65 supereranno i giovani sotto i 15 anni.