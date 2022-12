Trasformazione digitale: un potenziale di crescita del Pil del 2,5% in 5 anni

Le aziende europee che hanno introdotto questi strumenti hanno registrato un aumento della produttività pari al 14% e questa è indubbiamente una marcia in più per competere nell'attuale contesto di mercato sempre più incerto.

La ricerca ha poi messo in evidenza come gli investimenti in innovazione si tradurrebbero anche in una maggiore soddisfazione delle persone e in una riduzione del turnover.

I dipendenti delle imprese che hanno compiuto questi investimenti si dichiarano più soddisfatti professionalmente e più inclini a continuare a lavorare per la propria organizzazione.



Non è quindi un caso che l'implementazione di tecnologie per l'automazione sia correlata ad un minor turnover: il 17% rispetto a una media del 19% in relazione ad altre soluzioni IT.

Secondo Nicola Downing, CEO di Ricoh Europe, "un potenziale di crescita di miliardi di euro è un'opportunità che non va sprecata, specialmente in un momento in cui molte aziende si preparano ad affrontare una stagnazione economica e cali di produttività.

I leader aziendali ne sono consapevoli ed è incoraggiante vedere come, nell'ambito delle strategie per la trasformazione digitale, stiano realizzando interventi concreti per semplificare le attività, automatizzare i processi ed eliminare i compiti ripetitivi.

Ma il tempo stringe e bisogna agire più in fretta.

I dipendenti sono pronti a cogliere tutti i vantaggi delle nuove tecnologie e vorrebbero che fossero adottate dalla propria organizzazione.



Le imprese che vogliono restare competitive e trattenere i talenti per promuovere una crescita sostenibile devono accelerare la trasformazione digitale, implementando soluzioni che permettano ai lavoratori di dedicarsi ad attività che generano reale valore per il business".