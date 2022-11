HR: formazione, flessibilitÃ  e innovazione sono i fattori per attrarre i talenti

HR: formazione, flessibilità e innovazione sono i fattori per attrarre i talenti

Sara Tamburini (Agile Lab): i candidati cercano aziende che mettano le persone al centro, percorso di crescita professionale chiaro, con la possibilità di lavorare da remoto per conciliare al meglio vita privata e professionale, puntando a operare su obiettivi

Come sottolineato in una recente indagine di Codemotion, il 32% dei professionisti IT è in cerca di nuove opportunità professionali o lo farà nei prossimi 6 mesi. Tra le principali motivazioni, non un aumento di stipendio, bensì l'opportunità di formazione continua, la possibilità di lavorare su progetti interessanti (38%), e l'allineamento alla vision aziendale (33%).

Stiamo attraversando un momento delicato, sia per i professionisti del mondo tech che per il mercato del lavoro più in generale.

La pandemia ha radicalmente cambiato le nostre vite e di conseguenza le nostre esigenze, con il lavoro da remoto che ha aperto la strada a un cambio di paradigma della vita, permettendo di raggiungere e operare a un ritmo più umano.